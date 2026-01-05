變天了！今午後強烈冷氣團南下 首波寒流周三報到連4天跌破5度

今日白天回溫，不過下半天馬上又有新一波冷空氣到來。資料照，李政龍攝



昨日（1/4）強烈大陸冷氣團減弱，不過今日（1/5）清晨受輻射冷卻影響，新竹縣關西仍出現6.5度低溫，白天起各地高溫回升至20度以上，午後強烈大陸冷氣團開始南下，迎風面降雨機率增加，週三（1/7）起在輻射冷卻配合下，有機會達到入冬以來首波寒流（台北測站≦10度），平地低溫更可能跌破5度，尤其夜間溫度驟降，日夜溫差變化劇烈，需特別注意保暖。

縣市預報。氣象署提供

氣象署指出，今日清晨受輻射冷卻影響，西半部、宜蘭低溫約11度，花東也只有16度左右，氣象署一早針對雙北及桃園市等16縣市發布低溫特報，平地最低溫恐跌破10度。白天起各地高溫雖皆會回升至20度以上，不過下半天強烈大陸冷氣團南下，入夜後溫度將明顯下降，迎風面北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

氣象署清晨發布低溫特報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨冷空氣雖持續減弱，不過因晴朗、靜風，部分縣市仍因強輻射冷卻效應，而持續有「輻射低溫」。根據最新歐洲模式模擬顯示，今日冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增，傍晚起至明日（1/6）清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，氣溫下降，不過上午起天氣逐漸轉晴。

吳德榮接著指出，明日將有新一波強冷空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，週三（1/7）至週六（1/10）清晨強冷空氣籠罩，強度雖僅與前波相近，不過因晴朗穩定，輻射冷卻效應較前波更強，未來幾日清晨皆有再創入冬以來本島平地最低溫的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

氣象署提醒，週一下半天強烈大陸冷氣團南下，週三至週六早晚氣溫最低。氣象署提供

吳德榮提醒，週三至週六白天天氣晴朗，在陽光下或許不覺得冷，不過入夜後氣溫驟降，日夜溫差變化劇烈，若家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照顧，以保安康。週六至週日（1/11）冷空氣逐漸減弱，氣溫略升，不過仍是白天晴朗、早晚氣溫很低，日夜溫差大的天氣。

