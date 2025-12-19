變天了！今明轉雨稍回溫 週日天氣再變涼

12/19-12/22天氣概況。氣象署提供



氣象署指出，今明（12/19－12/20）兩天北部及東北部氣溫稍回升，南方雲系北移，全台天氣較不穩定；週日（12/21）則因東北季風增強，天氣轉涼，北部、東部有雨。

氣象署表示，今天（12/19）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；今、明兩天南方雲系北移，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，氣象署說明，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣；此外，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

此外，氣象署提醒，今晨中南部容易出現低雲或局部霧，能見度較低，通勤、行車請放慢速度，注意安全；中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪、結冰的機率，上山請先做好萬全準備。

週日（12/21）天氣部分，氣象署表示，週日東北季風增強，北部、東北部轉涼，基隆北海岸、大台北及東北部有短暫雨，可能出現局部較大雨勢；桃園以北、東部、東南部及恆春半島也有零星降雨，其餘地區多雲到晴。

下週天氣方面，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，下週一（12/22）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、一中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。下週二（12/23）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮進一步指出，最新模式模擬顯示，下週三、四（12/24、12/25）另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，其他地區氣溫略降。

