變天了！今雲量多宜花東防短暫雨 東北季風周二增強濕涼降溫有感

告別好天氣，全台天氣即將經歷一波顯著轉變。氣象署表示，從今（30）日開始，環境水氣將稍增多，雲量增加，接著東北季風將在週二（12月2日）晚間開始增強，並一路影響到週四（12月4日），屆時中部以北清晨低溫可能下探至攝氏15度到17度。

濕氣先行 北東迎來局部短暫雨

今天全台雲量將明顯增加，基隆北海岸、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，白天高溫約24至28度，不過早晚各地仍稍偏涼，低溫約17至21度，局部地區溫度會稍微再低一些，早出晚歸請適時調整衣物。

短暫緩和是假象 季風增強急變天

從週一（12月1日）晚間到週二白天，水氣將短暫減少，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。

真正的明顯變天從週二晚間開始。氣象署提醒，東北季風將再度增強影響，迎風面的降雨會逐漸明顯，且氣溫將明顯下降。台灣海峽北部陣風更可達11級，浪高可能達到3至5米。

北台灣高溫「不破20」 周四清晨迎最冷

東北季風增強的影響將持續到週四，在此期間，北部、東半部地區及恆春半島的局部短暫雨會更加明顯。

氣溫方面，週三（12月3日）、週四將出現明顯的降溫，北部的白天高溫可能降到不到攝氏20度，中部以北、東北部的天氣將轉涼，其他地區早晚也偏涼。

氣象署預估，週四清晨將是本波的最低溫，中部以北地區的低溫將下探至15至17度。南部地區的低溫則約18至19度，由於北台灣濕度偏高，體感上會感覺更冷。

週末季風緩減 涼意仍持續到早晚

週五（12月5日）開始，東北季風將逐步減弱，雖然冷空氣減弱，白天各地氣溫會逐漸回升，但整體仍由東北風主導，週五至週末，早晚仍會比較涼，中部以北地區的早晚仍偏涼，建議民眾仍須留意日夜溫差，採取洋蔥式穿著以應對。

雨區將會縮小，但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮、台東及恆春半島仍須留意局部短暫雨，其他地區則轉為多雲到晴的天氣型態。