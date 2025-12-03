變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光

生活中心／陳慈鈴報導

變天了，天氣又濕又冷，雨衣、外套都拿了出來。 （示意圖／資料照）

變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。

進擊の天氣小編表示，自週二晚上開始，直到週五，起風稍轉涼。暖和幾天之後，新一波涼冷空氣又即將南下。這一次冷空氣的強度並非很強，為「東北季風」等級，雖說如此，但仍是會為中北部、金馬帶來一波稍明顯的降溫。

粉專提醒自週二晚上開始，直到週五，起風稍轉涼。（圖／翻攝自進擊の天氣小編臉書）

進擊の天氣小編指出，最涼冷時間落在週三晚上至週四清晨。各區概略低溫分別是北部含宜蘭地區15度到16度；中部含苗栗地區15度到16度；南部16度到17度；東部18度到19度。

降雨方面，進擊の天氣小編表示，週二水氣少，僅「北海岸、東部」零星降雨。週三水氣稍多，北東部容易下雨；中南部多雲。週四到週五水氣再減少，僅剩「東北部、東部」零星降雨。

至於下一波冷空氣何時會報到？進擊の天氣小編表示，預計下週一，仍為「東北季風」等級。再看到近10日的天氣，並「無」特別強的冷空氣南下。

進擊の天氣小編還提醒，雖說本次降溫幅度不大，但跟前幾日的小陽春相比，仍有些許落差，風勢也會稍大一些，提醒未來幾天出門時，多加件外套備用。

