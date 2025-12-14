變天了！冷氣團急凍「下探10度」今愈晚愈冷 這天起回溫

今日大陸冷氣團發威，越晚天氣越冷，明、後兩天清晨更可能出現10度以下低溫。資料照，李政龍攝



今日（12/14）天氣受大陸冷氣團影響，氣溫明顯下降，清晨最低溫出現在新北市石門區，僅12.3度，白天溫度也僅17、18度，且入夜後又會再降溫。氣象專家指出，由於輻射冷卻加成，今晚及明、後（12/15、16）兩日清晨溫度將降至最低，本島平地挑戰10度以下低溫。

氣象署指出，今日中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷，清晨各地低溫約14至16度，北部及宜蘭白天高溫僅17、18度，花東高溫約20、21度，中南部高溫約23至25度，入夜後溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，提醒民眾務必注意保暖，並適時添加衣物。

天氣方面，今日水氣減少轉乾冷，各地多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，大台北地區及北部山區清晨至上午仍有些許零星短暫雨，之後轉為多雲。離島天氣：澎湖多雲，17至19度；金門晴時多雲，14至18度；馬祖晴時多雲，12至14度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在 「洩天機教室」專欄撰文指出，今晚及明、後兩日清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為今年入冬最強、首波達大陸冷氣團標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下低溫，提醒民眾應注意添衣保暖。至於高山是否會飄雪？吳德榮指出，由於大氣轉乾，因此已喪失降雪機率。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週二白天起至週三（12/17）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚間至週四（12/18）西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨機率，連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五、週六（12/19、20）有一些水氣由南海往台灣方向靠近，不過對台灣影響程度，由於各國模式模擬有明顯差異、且持續調整中，因此需再觀察。

