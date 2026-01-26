變天了！北部越晚越濕冷 明、後天下探11度

今天東北季風增強，氣溫稍降，北台灣越晚越冷，北部及東半部有局部短暫雨，今晚至明（28日）晨大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區有大雨機率；明晚至周四（29日）清晨最冷，低溫下探11度。周六（31日）又有另一波東北季風南下，影響至下周一（2月2日）。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今東北季風南下，氣溫稍微下降，清晨最低溫出現在花蓮12.3度，北台灣越晚越冷；此外北部雲量偏多，降雨機率提高，東半部轉有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，明北部雨後多雲、偏涼微冷，東半部偶有局部短暫雨；周四至周六各地晴時多雲，東半部仍有降雨機率，氣溫逐日回升。吳德榮表示，這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，周三晚上至周四清晨氣溫降至最低，台北測站約15度左右，局部平地下探11度。

吳德榮表示，周六晚上另一波冷空氣南下，北部雲量增多，東半部轉有局部雨；周日、下周一冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，北部偏涼微冷；下周二至周四冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、氣溫回升，但因輻射冷卻明顯，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮提醒，下周三、四（4、5日）清晨，台北測站有短暫降至14度的機率，可能觸及大陸冷氣團標準；連兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替多變的天氣，應注意衣著調整。

