即時中心／高睿鴻報導

今（19）天午後，許多民眾或多或少，可能都感受到即將「變天」的氛圍；氣象署預報員鄭仁傑稍早說明，新的一波強烈大陸冷氣團，預計從今晚開始、以及明天將逐漸南下，並在週五之前顯著影響天氣，致各地氣溫下降。迎風面的北部、東部地區，降雨也會逐漸增多。他說，今天早上台灣已轉吹東北風、大陸冷高壓也逐漸逼近，因此中午以後，迎風面的基隆北海岸、大台北山區等地，開始陸續出現降雨、雲量也在增加。

鄭仁傑說，除了上述地區，中午以後的大台北平地，有些地方也陸續出現局部降雨，並且預計，隨著時間逐漸進入晚上，降雨將往南、往內陸擴散；因此他提醒，北部及東部民眾，出門尤其應該記得帶傘，因此從今晚到週四期間，降雨預計將逐漸增加。而中南部地區，雖然午後還是維持多雲到晴，但之後也會越來越受到大陸冷氣團影響。

總結而言，從今天晚上到明天，鄭仁傑表示，從基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區，雨勢都比較明顯，之後甚至可能出現局部大雨、降雨範圍逐漸擴大、持續時間較久、整體雨量也多；不過週五以後，環境水氣開始稍減，降雨降雨限縮，僅剩基隆北海岸、東部地區、恆春半島、中部以北山區，可能還是會有些降雨。

再來則是氣溫方面，鄭仁傑指出，明天白天的北部、東部，最高溫恐怕都不到20度、週三及週四甚至不超過15度；之後，就連中南部高溫也可能低於20度、東部低於18度。「隨著時間到了週三、週四，溫度會隨時間逐漸下降，特別是週四這天，全台灣溫度可能都不超過20度，提醒大家要留意」，他直言說。

至於低溫會到什麼程度？鄭仁傑表示，週二晚上到週五清晨這段時間，台南以北及宜蘭地區，低溫最低可能只有11到12度；南部高屏地區、東部的花東地區，低溫也可能僅13到15度左右；尤其局部地區，甚至可能降到8到10度左右低溫，民眾應注意保暖，嚴防冷空氣帶來的影響。

直到週末兩天，他表示，隨著強烈冷氣團減弱，各地溫度將逐漸回升；但各地早晚還是偏涼、偏冷，尤其中南部地區，溫差相當顯著，民眾必須特別注意。

原文出處：快新聞／變天了！午後開始轉溼冷 全台急凍時間曝

