變天了？新竹縣長民調綠鄭朝方領先 徐欣瑩喊警惕：我義不容辭全力以赴

記者詹宜庭／台北報導

2026新竹縣長選戰備受矚目，國民黨包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委徐欣瑩與立委林思銘都有意角逐，但據最新民調顯示，若與綠營呼聲最高的竹北市長鄭朝方對決，3人皆處於落後狀態，僅徐欣瑩落後幅度最小，僅差2.9個百分點。對此，徐欣瑩今（27日）表示，自己看到這份民調時也感到很驚訝，國民黨必須警惕，並更加努力爭取民眾的支持與認同，「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴！」

艾普羅行銷市場研究股份有限公司昨日公布最新民調結果顯示，在國民黨林思銘、陳見賢、徐欣瑩3位可能參選人中，以徐欣瑩的支持度最高，但若與綠營呼聲最高的竹北市長鄭朝方對決，3人皆處於落後狀態，僅徐欣瑩落後幅度最小，僅差2.9個百分點。

對此，徐欣瑩受訪時表示，自己看到這份民調時也感到很驚訝。她認為，這份民調顯示國民黨必須警惕，並更加努力爭取民眾的支持與認同。新竹縣是一個偉大的城市，「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴」，也希望能夠爭取民眾的認同和支持，「我們義無反顧，全力以赴，為新竹贏得勝利」。

至於黨中央協調是否會採取民調方式？徐欣瑩表示，她記得黨主席鄭麗文當選後，在多次談話中都強調，要將國民黨帶入新的秩序；同時也向大家表示，2026年縣市長選舉，她將為各縣市推出最強的候選人，希望由獲得最高民意支持度、最具實力的參選人取得勝利，且鄭麗文公開也表達過很多次，有信心國民黨一定會為2026年找出最佳候選人。

