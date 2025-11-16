變天了！最強東北季風襲台 今晚急凍北台「跌到19度」

中央氣象署指出，今年入秋最強東北季風將於今日逐漸增強，北部明顯降溫。

今年入秋最強的東北季風在今（17）日正式增強，全台天氣從白天起逐漸轉涼，北部與宜蘭率先明顯降溫。中央氣象署表示，本波冷空氣強度比過去幾波更強，今晚北台灣溫度將下滑至約19至20度，迎風面雨勢也會越晚越明顯。民眾從今晚到20日清晨都將持續感受到涼意。

北部地區由今日下午開始變天，桃園以北及宜蘭白天氣溫約21至24度，晚上迅速下降至19、20度，晚歸民眾務必添衣。中南部則維持白天溫暖，高溫仍可達26至30度，但早晚明顯偏涼。氣象署提醒，真正的低溫將出現在18日至19日，全台涼意更加明顯，台南以北及東北部清晨低溫約15至16度，中部以北及宜蘭更有機會下探15度。

18、19日會冷到什麼程度？

隨著冷空氣深入，20日清晨可能因輻射冷卻變得更冷，尤其中南部空曠地區低溫可能下滑到13度左右。氣象署提醒，家中若有年長者或嬰幼兒，務必加強保暖。

降雨部分，今、明兩天水氣最多。基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨時間長，並有局部大雨的機率。桃園以北、竹苗及花蓮也會出現短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區則以零星降雨為主，中南部平地多雲到晴。19日後水氣減少，北部及宜花仍有局部短暫雨，其他地區天氣逐漸好轉。

什麼時候會回暖？

中央氣象署指出，東北季風要到22日才會明顯減弱，屆時各地白天氣溫將逐步回升，中南部高溫可望再次回到29至30度。

離島方面，澎湖今天21至24度多雲；金門19至25度晴到多雲；馬祖17至21度、天氣較陰。風力部分，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及離島都有平均6級以上強風或8級以上陣風，部分內陸也會感受到偏強風勢，戶外活動務必注意安全。

