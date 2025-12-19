變天了！未來10天3波東北季風接力報到 耶誕節全台濕冷

賈新興提醒，未來10天將有3波東北季風來襲。（示意圖／方萬民攝）

台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興指出，未來10天將受3波東北季風影響，依序為週日至下週一（21至22日）、下週三至四（24至25日）、下週六至日（27至28日），特別是耶誕節當天水氣偏多、略濕冷，提醒民眾應注意保暖並攜帶雨具出門。

賈新興表示，明天（20日）西半部沿海、恆春半島、台中以南山區及花東有零星短暫雨；週日、下週一受東北季風影響，週日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨，下週一北海岸、基隆至東北角及宜蘭仍有零星短暫雨；下週二（23日）東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興提到，下週三、四受偏強東北季風影響，下週三各地山區、桃園以北及宜花東有局部短暫雨；下週四水氣偏多，各地有局部短暫雨，傍晚起西半部漸轉多雲。

賈新興說，下週五（26日）各地山區、北海岸、基隆至東北角及宜蘭仍有零星短暫雨；下週六、日受偏強東北季風影響，下週六北海岸、基隆至宜花東有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨，下週日花東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，1月上旬全台氣溫以正常至略偏涼的機率較高，1月宜蘭降雨仍以略偏多的機率較高。

