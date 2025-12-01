變天了！本週先濕後冷 這天東北季風報到下探12度

本週天氣仍舊受東北季風影響，未來幾天先濕後冷，將一路冷至週五。資料照，李政龍攝



今日（12/1）上午受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，桃園以北、宜蘭地區亦有局部短暫雨，各地白天高溫約26至29度之間，屬於白天舒適、早晚涼的天氣。明日（12/2）晚間東北季風增強後，北部低溫下探12度，且將一路冷至週五。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，下波冷空氣會讓台北明顯降溫，不過威力距離大陸冷氣團還差一點點，預估台北測站應會降至15度。

未來一週天氣。氣象署提供

氣象署指出，今日至明日白天桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東地區、中南部山區亦有零星降雨。明日晚間起東北季風增強，降雨範圍稍擴大，天氣將明顯轉涼，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢，這波冷空氣會持續影響至週五（12/5），直到週末（12/6、7）東北季風才減弱，氣溫逐漸回升。

溫度方面，今日清晨和晚間各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸適時添加衣物保暖。離島天氣：澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

縣市預報。氣象署提供

吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，週三（12/3）起東北季風增強，並挾冷空氣南下，氣溫將出現明顯下降，北台平地最低溫下探12度，台北測站約可降至15度，和上一波近似，未達大陸冷氣團定義，不過北台灣明顯轉冷，須注意保暖。

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，本週天氣仍受東北季風影響，下波北方強冷空氣預計週三就會抵達台灣，並於週三至週四清晨降溫最為顯著。週四白天至週五東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，要一直等到週六白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，提醒民眾注意調整穿著。

氣象專家林得恩指出，本週天氣先濕後冷，週三、週四最冷。翻攝自臉書林老師氣象站

