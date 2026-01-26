變天了！東北季風轉濕冷 「降雨熱區」曝光

東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨。（圖：氣象署網站）

氣象署表示今天（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區有零星短暫雨，尤其今晚至明晨大臺北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，北部及東半部高溫稍降約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請適時添加衣物；若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門陰時多雲，13至18度，馬祖陰短暫雨，11至15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈冷；北部雲量多、降雨機率逐漸提高，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響小、多雲時晴。明天北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷；週四至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升。這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，週三晚、週四晨氣溫降至最低時，臺北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。

吳德榮提醒，週六晚另一波冷空氣南下，北部雲量增多、東半部轉有局部雨，下週日、週一冷空氣影響，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台偏涼微冷。下週二至週四冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻、早晚氣溫低，日夜溫差大。下週三、週四清晨，臺北測站短暫降至14度，觸及大陸冷氣團定義。這兩波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替，多變的天氣，應注意衣著調整。