變天了！聖誕節冷氣團來襲「低溫下探13度」這天半個台灣有雨

今（23）全台氣溫明顯回升，不過好天氣僅維持一天，明（24）東北季風將明顯增強，聖誕節（25）日當天將有冷氣團南下，氣溫驟降，一路將影響到26日，民眾將度過一個寒冷的聖誕節假期。

聖誕節冷氣團來襲。（圖／取自報天氣－中央氣象署）

氣象署粉專「報天氣－中央氣象署」發文表示，24日起東北季風增強，北部與東北部率先轉涼，其餘地區氣溫則隨時間逐步下降。各地清晨及夜間低溫約落在16至19度之間，其中中南部白天仍可達25至26度，日夜溫差較大，外出應適時調整穿著。

25日至26日（週四至週五）大陸冷氣團影響，全台感受明顯降溫。中部以北及宜蘭、花蓮地區天氣將轉為偏冷，其餘地區早晚也有寒意，尤其25日晚間至26日清晨為冷氣團最強時段。預估西半部低溫約13至15度，東半部約16至18度，局部空曠地區不排除出現更低溫。

降雨方面，24日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。24日晚間至26日水氣明顯增加，降雨範圍擴大至北部及東半部地區，將有不定時短暫雨，桃園以北及東北部須留意局部較大雨勢。中南部山區也可能出現零星降雨，25日中南部平地亦有零星雨勢。

此外，氣象單位也提醒，若低溫與水氣條件配合，24日晚間至25日海拔3500公尺以上高山有機會降雪或出現結冰現象，山區道路恐因濕滑或結冰影響通行，計畫上山的民眾應備妥裝備並注意行車安全。

沿海方面，24日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，從事海邊活動應提高警覺。另在24日清晨，西半部地區易出現局部濃霧，可能影響能見度，駕駛人行車應放慢速度、保持安全距離。

