變天了！「街頭有派對」台南民調續集 謝龍介「逆風」奪冠

國內街頭民調的「始祖」YouTube頻道「街頭有派對」繼上週日（16）公布首次2026年台南市長可能人選街頭民調（上集）後，今日再度釋出的第二次訪問結果與上集截然不同，國民黨籍立法委員謝龍介「大逆襲」以22票略勝民進黨籍立法委員陳亭妃，並且大幅度勝過民進黨籍立法委員林俊憲的9票及黨內競爭對手、前立法委員陳以信的0票，這也是謝龍介自今年以來的各項民調中，首次突破「麻花」勝過林俊憲。

隨著民進黨2026年縣市長初選將至，有意參選台南市長的林俊憲、陳亭妃週末行程不停歇，豔陽高照的台南市，陳亭妃舉辦「全家總動員：家中寶貝齊聚一堂」寵物健檢市集，另一邊，林俊憲則是舉辦「鹽埕後援會成立大會」，但台南市民究竟支持誰？根據知名街訪頻道「街頭有派對」公布最新一集《民意大對決》節目，延續上週「台南市民究竟最支持誰當台南市長呢？」主題，此次選在台南市永大夜市進行街訪，結果與第一集「南轅北轍」，謝龍介以22票些微贏過陳亭妃的19票，更大幅超車林俊憲的9票以及陳以信的0票，這也是謝龍介首次在公開民調中勝過陳亭妃與林俊憲。

至於模擬民進黨初選的「對比式」題目中，謝龍介對上陳亭妃仍然僅以23票落敗陳亭妃27票，但對上林俊憲時卻以29票輾壓獲勝林俊憲的17票，同樣也是今年以來的公開民調中，謝龍介首次在對比式民調中大勝林俊憲。有別於第一集「台南市民究竟最支持誰當台南市長呢？」多數民眾不願表態支持謝龍介的理由，這次在明顯年輕人偏多的夜市場景中，許多支持者堅定表示支持謝龍介，更不吝分享「換人做看看」、「要把客廳、廚房都掀起來清一清」、「該翻轉一下了」等理由，也讓謝龍介在該主題續集中「鹹魚翻身」逆轉勝。不過同為國民黨籍的競爭對手陳以信在2集中皆以0票收尾，連主持人似乎也看不下去，溫情喊話「以信哥加油」。

實際回顧「街頭有派對」連續2集的《民意大對決》街訪，皆在本月8日執行完畢，若將2場街訪民調結果合併來看，4人互比結果分別是陳亭妃40票、謝龍介36票、林俊憲24票、陳以信0票（共計100名有效受訪者），仍然由陳亭妃獨佔鰲頭，謝龍介則呈「穩勝」林俊憲態勢；綜整「一對一對決」的對比式題目，陳亭妃仍以58票大幅勝出謝龍介的39票，較林俊憲與謝龍介皆以46票持平更佔優勢，與各媒體日前公步電話民調中的對比式題型結果幾乎一致。

儘管本集《民意大對決》首次觀察到台南市「變天」的結果，但「街頭有派對」的觀眾似乎仍不買單，影片一出僅僅數小時，數百則留言對於整體而言仍然「綠大於藍」的受訪者意見毫不留情地撻伐「騙子能騙多久是由傻子決定的」、「台灣就是被這群死忠給害死」、「台南垃圾山大火燒不停，死忠的記得多吸一點民主香氣」、「這個光電水喝了不少喔」等語。隨著民進黨初選將至，以「質重於量」為名的街頭民調結果究竟是否能一窺實際結果，有待未來更多「以量求準」的電話民調結果進一步驗證。

