變天了！週末越晚越濕冷 回暖時間曝光

又要變天了！冷空氣南下加上降雨影響，台灣天氣自週末起轉為濕冷，氣溫一路走低，不過下週二（2月3日）後天氣轉好、週三（2月4日）起逐步回溫，但早晚仍偏冷、日夜溫差明顯。今（31）日清晨，北部已出現零星降雨，桃園、苗栗一帶並有濃霧發生，各地氣溫呈現下降趨勢。

又要變天了！冷空氣南下加上降雨影響，台灣天氣自週末起轉為濕冷，氣溫一路走低。（示意圖/photoac）

氣象專家吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日冷空氣南下，強度與前一波東北季風相近，各地氣溫由北而南逐漸下降，北台灣愈晚愈濕冷，本島平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站接近15度，北部、東半部及中部局部地區有短暫降雨。白天高低溫分布為北部19度降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。

冷空氣影響至下週二，北台灣偏冷，其他地區早晚寒意明顯，平地最低氣溫約可降至11度，北部、東半部及中部局部地區仍有短暫雨，高山具備飄雪條件；隨後天氣由西向東轉好，下週三起冷空氣減弱，白天轉晴回暖，但夜間輻射冷卻影響下，部分地區低溫仍可能降至10度以下。

下週三至週五（2月6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉為晴暖舒適，但夜間受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，日夜溫差顯著，部分縣市平地最低氣溫可能降至10度以下，台北清晨亦有短暫觸及「大陸冷氣團」（≦14度）的機率。另下週五晚起鋒面接近，2月7日至9日可能再有一波強冷空氣南下，不過各國模式對強度與最低溫出現時間仍有明顯分歧，後續需持續觀察。



