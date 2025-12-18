變天倒數！三波東北季風連襲 專家：明起全台有雨

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署與氣象專家示警，受東北季風與南方水氣接力影響，台灣未來十天將面臨頻繁變天。今（18）日深夜起西南水氣移入，週五與週六（19、20 日）全台降雨機率顯著提高，局部地區有短暫陣雨。此外，未來十天將有三波東北季風接力報到，第二波預計於週日「冬至」當天抵達，屆時北台灣將轉為溼涼天氣，雨勢明顯。

根據氣象署預報員賴欣國分析，今日受首波東北季風影響，基隆北海岸、東北部及大台北山區需留意局部較大雨勢。同時，氣象署已發布「陸上強風特報」，桃園至台南、東南部及外島等 15 縣市局部地區，易出現 6 級以上平均風或 8 級以上強陣風。而這波穩定天氣即將結束，隨著西南水氣於今晚半夜移入，週五起各地將由北往南轉為有雨天氣，其中 19 日幾乎全台皆有降雨機會。

廣告 廣告

氣象專家賈新興則針對未來十天趨勢指出，目前環境相當不穩定，共有三波東北季風接力（18 日、21 至 22 日、24 至 25 日）。週五受西南水氣影響，嘉義以北及宜花東率先轉雨，入夜後南部雨區也將擴大。週六雖嘉義以南仍有局部降雨，但北部雨勢將略微趨緩。

值得關注的是，週日（21 日）適逢傳統節氣「冬至」，第二波東北季風將於當天增強。預期新竹以北、宜花地區將有局部短暫雨，台東亦有零星降雨。賈新興也引用氣象諺語「冬至烏，過年酥」指出，若冬至當天下雨（烏），過年期間放晴（酥）的機率較高；反之若冬至晴朗（酥），過年則可能溼冷（烏），民眾可觀察週日天氣作為參考。

展望下週趨勢，下週二（23 日）東北季風稍減弱，降雨縮減至東北角與宜花東。然而，下週三至下週四（24、25 日）第三波強冷空氣將再度報到，屆時新竹以北、北北基宜花東有局部短暫雨，甚至南投與嘉義山區也會受影響。氣象署提醒，未來一週天氣多變且水氣偏多，民眾出門應備妥雨具，並留意日夜溫差變化。

更多引新聞報導

同路口再釀悲劇！新北三重毒駕直衝情侶 高速撞擊畫面曝光

酒駕撞碎青春人生！23歲清潔員慘死 遺體動用5名修復師

