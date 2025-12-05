變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團

13、14日前後南下的強冷空氣，強度有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 今(5)日天氣持續受東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎北部和東半部持續濕冷，白天高溫不會超過攝氏20度，明天開始東北季風減弱，各地氣溫回溫，不過下週開始將會有2波東北季風增強，一個較弱在8日報到；另一個下週末，有機會迎來今年首波大陸冷氣團。

「林老師氣象站」指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度；一直要到明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，基宜地區以及北部山區仍有零星降雨。

但週末過後，8日起東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感，但此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長；要特別注意下週末13、14日前後南下的強冷空氣，強度有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。

