變天倒數！全台有雨又降溫 「3地區」雨勢最大

記者蔣季容／台北報導

週五至週六全台有雨，其中東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生。（示意圖／資料照）

深夜變天！氣象粉專「天氣風險」表示，今（18）日夜間南海水氣向北移入，台灣西半部雲量增多，週五至週六全台有雨，其中東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，氣溫也略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。

天氣風險分析師黃國致說明，今日東北季風將逐漸減弱，日間在迎風面桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲、局部短暫陣雨天氣，其他地區維持多雲到晴天氣。夜間隨南支槽於大陸華南地區建立，南海一帶水氣有向北移入的趨勢，台灣西半部的雲量增多，局部地區有短暫雨情形。

氣溫方面，日間北部及東北部高溫20至23度，花東地區高溫24至25度，中南部地區高溫維持在25至27度左右，夜間低溫中北部及東北部地區低溫17至19度，南部及花東地區低溫18至21度，日夜溫差還是較為明顯。

黃國致指出，週五至週六轉為高壓迴流偏東風環境，由於南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較為不穩定，外出請記得攜帶雨具。氣溫略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。

黃國致提到，週日至下週一（21至22日）東北季風再增強，環境逐漸轉乾天氣轉穩定，除北部及東部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴。北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26至27度，但日夜溫差較大，早出晚歸請注意保暖。此外，台灣周邊風浪較大，海上作業請注意安全。

黃國致提醒，下週二至下週三（23至24日）東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東部地區仍為陰天有雨天氣，氣溫轉涼；中南部地區多雲到晴，日夜溫差大，早出晚歸的民眾請注意保暖。

