變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝

今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。

一週天氣出爐。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(5)日冷空下午北台雲量漸增氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增。傍晚起至明(6日)晨、另一波強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨(右圖)，氣溫下降。今日各地區氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明上午起天氣逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三(7日)至週六(10日)清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)的機率、並將成為入冬以來首波「寒流」(定義：台北測站≦10度)。

傍晚起至明(6日)晨強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮特別提醒，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。 週六白天至週日冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗、早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，此波「強冷空氣」2000公尺以上高山，雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪機會渺茫、無需期待。

延伸閱讀

急凍番薯！高雄以北15縣市低溫再探10度以下

東北風增強！多縣市發布陸上強風黃色燈號警示

大S病逝將滿一年！具俊曄新年赴墓碑跪地擦拭 哀慟畫面曝