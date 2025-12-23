變天倒數！明冷氣團來襲「低溫探10度」 半個台灣有雨

今天(24日)東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨。

今天(24日)東北季風稍增強，晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨。（示意圖／中天新聞）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(24日)晨觀測資料顯示，台灣附近有鬆散低雲或霧，無明顯降水回波。最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(24日)下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增、轉有局部短暫雨、北台氣溫漸降。中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。各地區氣溫為：北部15至26度、中部16至29度、南部17至30度、東部13至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至週六(25至27日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至週六「雪(零度)線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山(太平山⋯等)氣溫亦降至接近0度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，下週(28)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一、二(29、30日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

明(25日)冷氣團南下，桃園以北及東北部降溫轉雨。（圖／中央氣象署）

