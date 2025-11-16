變天前羊肉爐店湧人潮！店家祭「罰款」浪費「罰200元」

有不少店家推出羊肉吃到飽，不過店家食材雖然無限拿，但可浪費每桌會罰款每人200元。（圖／東森新聞）





週一即將變天轉天，北台灣甚至下探13度低溫，各地早晚感受較涼。搶熱食商機，有不少店家推出羊肉吃到飽，不過店家食材雖然無限拿，但若浪費每桌會罰款每人200元。不過有罰也有賞，也有鍋物業者不定時推出「鍋底吃光光」就免收服務費。

慢火熬煮6到8小時，熱騰騰羊肉湯冒煙上桌，下週一即將變天，全台降溫轉冷，北台灣低溫跌破20度，迎接冷颼颼天氣，顧客趁週末先來吃個氣氛。

民眾：「訂位就先來吃了，蔬菜都很新鮮，然後羊肉不會像其他店那樣，感覺好像冰很久的感覺。」

廣告 廣告

新北這間羊肉爐專賣店，無論是各種羊排還是蔬菜吧，有菜有肉通通能讓你吃到飽。但小心要是手滑，不小心夾的太多，吃不完就會被罰錢。

牆上貼出公告，浪費食材者，像是請勿留鍋底，或是吃不完丟垃圾桶，同桌每位顧客加收200元，老闆說過去就曾有一桌一次被罰800塊。

羊肉盧店業者劉建全：「我們都會跟客人說，一塊肉、一粒米、一顆蔬菜，都是所有供應鏈裡面，所有的人精心去為你做準備，所以請不要浪費食物。（浪費的話）會請客人捐款到店裡面的捐款箱，捐款箱的金額是送給偏鄉的孩童。」

民眾：「我甚至覺得還可以再（罰）高一點，就是不要讓人家浪費，就是你價錢越貴，人家才不會想要浪費，如果你只是罰少少200塊還好，就拿多一點，想要吃飽但又吃不下。」

但不只羊肉爐店祭出罰錢制，另外也有餐飲集團用鼓勵方式，韓式吃到飽「兩餐」過去曾推餐點吃光光免收10％清潔費；多年前馬辣也曾推出，只要吃光桌面所有食材，打卡按讚就能贈送點數。畢竟數據統計，台灣每年有超過62萬噸食物被丟棄，店家也呼籲，顧客在大快朵頤之餘，也得衡量一下自己食力。

更多東森新聞報導

獨家／是男是女？松菸誠品「怪客」出沒如假人 嚇壞顧客

最後一間誠品生活時光！淡水英專店歇業 最後營業日曝

演很大？義大利老闆遭炎上急拍片道歉 評論「再爆粗口」

