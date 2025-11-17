變天又降溫！4縣市大雨特報 恐下到明早

中央氣象署發布大雨特報，東北季風影響，今（17）日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，雨勢恐延續至明（18）日上午。

氣象署表示，今天東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣，上半天桃園以北及宜蘭仍可見陽光，氣溫來到25、26度，不過下半天雲量增多，溫度逐漸下降，到晚間預估會降到19、20度，晚上外出請注意多加衣物注意保暖，其他地區天氣影響不大，早晚低溫仍為20至22度，白天高溫為28至30度，感受溫暖微熱。

降雨方面，迎風面水氣逐漸增多，到晚上桃園以北及宜花轉為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、台東及恆春半島亦有零星降雨機率，而中南部地區整日仍為晴到多雲。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，這周東北季風增強，雖然沒有像之前預期那麼強到冷氣團等級，不過還是比前幾波都要來得冷，北部、東半部本周前半會是比較濕冷的天氣，中南部雖然不太會下雨，不過要留意日夜溫差。

