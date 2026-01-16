變天將至！恐有「溜滑梯式降溫」凍探7度 雨彈連炸濕冷4天

生活中心／倪譽瑋報導

下週一東北季風後，下週二冷氣團來襲，氣象署預計出現溜滑梯式降溫。（圖／氣象署）

留意下週天氣！中央氣象署預報，週末（17日、18日）各地白天舒適、早晚較涼，北東有些局部短暫雨。下週一（19日）東北季風來了，雨區擴散到整個東半部、恆春半島。下週二（20日）冷氣團接力，各地低溫連日下降，預計下週四（22日）馬祖可能出現7度低溫；冷氣團影響的3天裡，陰雨同樣持續，北東還要留意局部較大雨勢發生。

颱風對台影響小 週末天氣較舒適

臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文指出，到下週一前白天舒適，各地高溫大致在20度以上，早晚較涼，中南部要留意日夜溫差大。降雨方面，週末基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北零星雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

目前2026年第一號颱風「洛鞍」已經生成，氣象署分析，其移動速度較慢，且強度發展不明顯，預計在下週一、下週二持續往北移動，接著碰到冷空氣減弱；整體來看，颱風對台灣無直接影響。

下週東北季風、冷氣團接力 北東連日濕冷

關於下週的冷空氣，氣象署說明，下週一東北風增強，水氣增加，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區降雨機率較高，桃園以北、花蓮有局部短暫雨，台東地區、恆春半島也有零星降雨。東北季風後，下週二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響接力。

氣象署說明，下週二的冷氣團讓北台灣降溫明顯，氣溫預計呈現「溜滑梯式下降」，最冷的下週四中部以北、宜蘭約低溫10到13度，南部、花東、澎湖約13到15度，金門、馬祖7到8度。降雨方面，下週二至週四水氣都多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區下雨時間長，下週二還有局部較大雨勢發生的機率。

這波冷氣團水氣也多，北東要留意局部較大雨勢。（圖／氣象署）

更多三立新聞網報導

女兒秀AI男友照 「老母親當真了」怒摔手機開罵

最強撿股師！「台股版波克夏」低成本押台積電 今賺破16億

一票哀號：過年高鐵票史上最難搶 內行用「2妙招」1分鐘買到

襪子細菌量百萬！要翻正面還是反面洗？ 專家給正確答案

