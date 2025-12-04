變天就腰痠背痛、膝蓋痛？醫師揭天氣真的會「放大」疼痛，4招秋冬止痛必做

不少人覺得天氣變涼，肩頸腰背和膝蓋疼痛的症狀也加劇，天氣真的跟疼痛有關連嗎？醫師親授4招，教你如何在秋冬預防、緩解肌肉骨骼痛。

天氣逐漸轉涼，你的膝蓋、肩頸、腰痠背痛等老毛病，又犯了嗎？每到秋冬，診間腰痠背痛的病人就會增加，有些是舊疾復發，有些是突然感到僵硬不適，病患常抱怨：「天氣一變冷，腰就開始痛了」。

天氣真的會影響我們的骨骼肌肉嗎？

老化、退化性關節炎族群，容易受低溫影響

「有時候會，但並不是每個人都一樣。」國泰綜合醫院復健科主治醫師劉怡均指出，許多人深信天氣變化會讓疼痛加重、甚至是誘發疼痛，但目前醫學研究結果顯示仍有爭議。

她解釋，低溫會讓肌肉和筋膜收緊、局部血流變慢，產生僵硬和痠痛，有些慢性肌肉骨骼疼痛患者對天氣變化較敏感，氣壓及濕度的改變有可能讓症狀惡化，影響患者對於腰痛的主觀感受，尤其氣壓劇烈起伏時，對於腰痛的感受度會增加，有文獻指出，極冷天氣可能提升腰椎疾病患者就醫或住院的風險。

最新研究更進一步探討氣候變化對神經系統的影響，發現低溫可能改變痛感的神經傳導機制，讓部分人對疼痛更加敏感。

但造成疼痛的可能不是天氣。因為另有一份大規模前瞻性研究發現，針對「急性下背痛」，氣溫、濕度及氣壓等氣候因素，與每日疼痛強度並無明顯關聯，顯示天氣的確可能加重原本的症狀，但可能不是直接引起疼痛的元兇。

汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋指出，低溫會刺激痛覺反應，尤其是末端肢體如手、腳、膝關節等，特別是膝關節，一方面循環、血液供給原本就相對較差，一方面容易直接暴露低溫，因此若有退化性關節炎的人，如果沒有做好保暖工作，就容易在秋冬來臨時隨氣溫下降而症狀加劇。

靠近身軀中軸的肌肉或關節，例如髖關節、肩頸、腰背等，雖然較不易受氣溫變化影響，但天氣冷、活動量少、體內循環變差，也可能造成這些部位的舊疾症狀加劇，特別是老人家身體機能差，若有脊椎退化、脊椎小面關節退化、肩關節退化及旋轉肌袖退化等，都可能因活動度下降、影響循環，疼痛更嚴重。

劉哲瑋也提醒，秋冬感冒人多，偶爾也會碰到骨質疏鬆患者在沒有跌倒受傷的情況下，因為一陣較劇烈的咳嗽，造成腹部和背部的肌肉強烈收縮，進而引起程度不一的壓迫性骨折，突然腰背疼痛，無法下床。

秋冬好發關節痛，4招有效緩解！

無論天氣是否直接影響疼痛，秋冬的確是關節或腰痠背痛的好發季節。劉怡均和劉哲瑋建議，若症狀出現，可透過以下方式緩解，或者平時做好保養，減少症狀發作的機會。

‧ 注意保暖：確實做好保暖工作，避免關節、腰背等直接受寒，必要時使用熱水袋、電熱毯或溫熱敷墊熱敷15～20分鐘，每日1～3次，放鬆肌肉，能有效減少僵硬。短期熱敷在急性期或肌肉緊繃時有一定療效，有助放鬆肌肉、短暫舒緩疼痛。

‧ 維持活動量：即使天氣冷、活動度差，也要適度活動，可維持規律、緩和的運動，例如快走、有氧、核心訓練、伸展等，每週至少3～5次，能改善慢性腰痛與預防復發。太極、瑜伽或正念練習也有助於改善功能與疼痛。

‧ 姿勢正確：避免久坐久躺、每30～60分鐘起身走動或伸展，搬重物時屈膝靠近物品再提，在寒風中工作時務必全身保暖，也可短期搭配使用護腰。

‧ 保持好情緒與良好睡眠：劉怡均表示，心理壓力與睡眠品質都會影響疼痛感受。因此，保持好心情、維持充足睡眠，都有助減輕不適。

疼痛影響生活，4警訊要盡速就醫！

劉怡均提醒，大多數秋冬腰痠背痛或關節痛屬於輕度不適，透過上述方式即可改善，但如果出現以下情況，建議儘早回診或就醫，由醫師評估安排檢查並視情況給予復健或治療：

‧ 疼痛持續惡化超過2週。

‧ 疼痛伴隨下肢麻木、無力，甚至影響走路或大小便。

‧ 突然出現劇烈腰痛，尤其是中老年人，需排除骨折或神經壓迫。

‧ 舊疾頻繁復發，已經影響日常生活品質。

劉哲瑋也提醒，做好保暖、維持活動，骨鬆患者也要留意劇烈咳嗽對骨骼造成的傷害，如果疼痛持續或加重，應及早尋求專業協助，在寒冬也能自在活動、無痛生活。

（本文諮詢專家：國泰綜合醫院復健科主治醫師劉怡均、汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋）

