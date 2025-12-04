變天就腰痠背痛、膝蓋痛？醫師揭天氣真的會「放大」疼痛，4招秋冬止痛必做
不少人覺得天氣變涼，肩頸腰背和膝蓋疼痛的症狀也加劇，天氣真的跟疼痛有關連嗎？醫師親授4招，教你如何在秋冬預防、緩解肌肉骨骼痛。
天氣逐漸轉涼，你的膝蓋、肩頸、腰痠背痛等老毛病，又犯了嗎？每到秋冬，診間腰痠背痛的病人就會增加，有些是舊疾復發，有些是突然感到僵硬不適，病患常抱怨：「天氣一變冷，腰就開始痛了」。
天氣真的會影響我們的骨骼肌肉嗎？
老化、退化性關節炎族群，容易受低溫影響
「有時候會，但並不是每個人都一樣。」國泰綜合醫院復健科主治醫師劉怡均指出，許多人深信天氣變化會讓疼痛加重、甚至是誘發疼痛，但目前醫學研究結果顯示仍有爭議。
她解釋，低溫會讓肌肉和筋膜收緊、局部血流變慢，產生僵硬和痠痛，有些慢性肌肉骨骼疼痛患者對天氣變化較敏感，氣壓及濕度的改變有可能讓症狀惡化，影響患者對於腰痛的主觀感受，尤其氣壓劇烈起伏時，對於腰痛的感受度會增加，有文獻指出，極冷天氣可能提升腰椎疾病患者就醫或住院的風險。
最新研究更進一步探討氣候變化對神經系統的影響，發現低溫可能改變痛感的神經傳導機制，讓部分人對疼痛更加敏感。
但造成疼痛的可能不是天氣。因為另有一份大規模前瞻性研究發現，針對「急性下背痛」，氣溫、濕度及氣壓等氣候因素，與每日疼痛強度並無明顯關聯，顯示天氣的確可能加重原本的症狀，但可能不是直接引起疼痛的元兇。
汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋指出，低溫會刺激痛覺反應，尤其是末端肢體如手、腳、膝關節等，特別是膝關節，一方面循環、血液供給原本就相對較差，一方面容易直接暴露低溫，因此若有退化性關節炎的人，如果沒有做好保暖工作，就容易在秋冬來臨時隨氣溫下降而症狀加劇。
靠近身軀中軸的肌肉或關節，例如髖關節、肩頸、腰背等，雖然較不易受氣溫變化影響，但天氣冷、活動量少、體內循環變差，也可能造成這些部位的舊疾症狀加劇，特別是老人家身體機能差，若有脊椎退化、脊椎小面關節退化、肩關節退化及旋轉肌袖退化等，都可能因活動度下降、影響循環，疼痛更嚴重。
劉哲瑋也提醒，秋冬感冒人多，偶爾也會碰到骨質疏鬆患者在沒有跌倒受傷的情況下，因為一陣較劇烈的咳嗽，造成腹部和背部的肌肉強烈收縮，進而引起程度不一的壓迫性骨折，突然腰背疼痛，無法下床。
秋冬好發關節痛，4招有效緩解！
無論天氣是否直接影響疼痛，秋冬的確是關節或腰痠背痛的好發季節。劉怡均和劉哲瑋建議，若症狀出現，可透過以下方式緩解，或者平時做好保養，減少症狀發作的機會。
‧ 注意保暖：確實做好保暖工作，避免關節、腰背等直接受寒，必要時使用熱水袋、電熱毯或溫熱敷墊熱敷15～20分鐘，每日1～3次，放鬆肌肉，能有效減少僵硬。短期熱敷在急性期或肌肉緊繃時有一定療效，有助放鬆肌肉、短暫舒緩疼痛。
‧ 維持活動量：即使天氣冷、活動度差，也要適度活動，可維持規律、緩和的運動，例如快走、有氧、核心訓練、伸展等，每週至少3～5次，能改善慢性腰痛與預防復發。太極、瑜伽或正念練習也有助於改善功能與疼痛。
‧ 姿勢正確：避免久坐久躺、每30～60分鐘起身走動或伸展，搬重物時屈膝靠近物品再提，在寒風中工作時務必全身保暖，也可短期搭配使用護腰。
‧ 保持好情緒與良好睡眠：劉怡均表示，心理壓力與睡眠品質都會影響疼痛感受。因此，保持好心情、維持充足睡眠，都有助減輕不適。
疼痛影響生活，4警訊要盡速就醫！
劉怡均提醒，大多數秋冬腰痠背痛或關節痛屬於輕度不適，透過上述方式即可改善，但如果出現以下情況，建議儘早回診或就醫，由醫師評估安排檢查並視情況給予復健或治療：
‧ 疼痛持續惡化超過2週。
‧ 疼痛伴隨下肢麻木、無力，甚至影響走路或大小便。
‧ 突然出現劇烈腰痛，尤其是中老年人，需排除骨折或神經壓迫。
‧ 舊疾頻繁復發，已經影響日常生活品質。
劉哲瑋也提醒，做好保暖、維持活動，骨鬆患者也要留意劇烈咳嗽對骨骼造成的傷害，如果疼痛持續或加重，應及早尋求專業協助，在寒冬也能自在活動、無痛生活。
（本文諮詢專家：國泰綜合醫院復健科主治醫師劉怡均、汐止國泰綜合醫院骨科主任劉哲瑋）
延伸閱讀：
CP值當道！台大兒科醫師真心告白：重症救命新血5年減半，誰還願意徹夜守護孩子？
《國寶》情節真實上演！59歲糖尿病足深見骨，被判截肢的小腿如何被救回？
其他人也在看
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 50
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 6
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
上超商「多一動作」幸運撿回一命！ 他發現8.2公分大肝腫瘤
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 上個超商竟幸運撿回一命！肝病防治學術基金會與7-ELEVEN合作在門市舉辦免費肝病篩檢暨腹部超音波檢查活動，高雄義大醫院內科部部長戴啟明就分享，今年10月底在岡山門市活動時，竟意外發現有位民眾的肝臟右葉有足足8.2公分大的腫瘤，隔天就轉診到義大醫院，確認是惡性腫瘤，順利完成手術切除，原來該位民眾有B肝帶原，卻因平常沒...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 18 小時前 ・ 發起對話
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%
58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀，原以為僅是工作過勞導致體力下降，檢查後才發現腎功能已降至慢性腎臟病第五期，腎絲球過濾率不到10%。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話