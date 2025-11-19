社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導

桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。

身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。

廣告 廣告





變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首

變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）





附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」

事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！

附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」





變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首

變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）





56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。

中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」

只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。

原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首

更多民視新聞報導

中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押

快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷

謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人

