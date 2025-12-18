變天注意！未來48小時「全台都有一波冬雨過境」 這1區雨量特別多

生活中心／黃依婷報導

未來48小時，全台都有一波冬雨過境。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（18）日東北季風影響，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中宜蘭降雨最為明顯，累積雨量來到大雨等級，新竹以南為多雲到晴；各地早晚較涼，低溫約15至19度，白天北部、東北部及東部也偏涼。氣象粉專也示警「未來48小時，全台都有一波冬雨過境」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒，全台飄雨注意，過去一兩天，東北季風帶來的雨，侷限在東北部，但隨著南方水氣抵達，明天白天起，全台各地都要飄雨啦！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依氣象署最新的降雨預報，未來48小時，全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率很高是確定的，在外有活動請多留意，週日水氣減少，雨區就會快速的回縮到東北部一帶，回到典型的冬季天氣型態囉。

根據中央氣象署資料顯示，明日南方雲系北移，除了東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，時間愈晚下雨的地方愈多；溫度方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，其他地區由於雲多下雨，白天氣溫會有所下降。

中央氣象署提到，週日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大臺北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

