變天苦了「冷底人」！手腳冰冷睡不著… 中醫5自救小撇步

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

天氣有感降溫，不少人「手腳冰冷」的老毛病又跑出來，困擾不已，甚至晚上睡覺得先在被窩裡「預熱」半天才能睡著。有人以為這只是氣溫低的關係，其實在中醫的觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現，建議利用五個自救小撇步，透過穴位按摩加食補，改善手腳冰冷。

中醫師藍涵鐘表示，手腳冰冷是許多人入冬的一大困擾，從中醫的角度來看，其實常覺得手腳冰冷的狀況不外乎兩種，一是陽氣不足，不管衣服怎麼穿都還是覺得冷的「虛證」；二是氣血受阻，循環不良導致氣血沒辦法輸送到手腳的「實證」。

藍涵鐘說，其中「虛證」就是身體太虛、陽氣不足，暖不起來，常見表現為：手腳冰冷而且怕冷、怕風，臉色蒼白、精神疲倦，腰痠、腹瀉、容易頻尿，女生月經量少或經痛。這類人屬於俗話說的「冷底」體質，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。

相反的，「實證」則是氣血受阻、鬱熱內閉，通不出去。有些人明明體內燥熱、臉頰發紅，但手腳卻冷得發抖，這不是陽氣不足，而是由於陽氣被困在體內，無法出到末梢而造成手腳冷的情況。

藍涵鐘指出，這類患者多半壓力大、情緒緊繃，久坐少動，若再加上飲食厚膩、熬夜失眠，就容易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況，常見口乾口苦、便秘、胸悶。治療上以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行，使鬱熱得洩、寒象自解。

中醫師建議，改善手腳冰冷，有五個自救小撇步：

1. 關元穴 — 「氣的發電站，補元氣的第一要穴」，位置：肚臍往下約三指寬的地方。每天晚上睡覺前約5到10分鐘，將雙掌相疊輕輕地放在此穴位上，輕輕地往左右交替繞圈，每10圈就換個方向。

2. 中脘穴 — 「養胃的中樞站，胃一暖、全身暖」位置：肚臍往上約四指寬的地方。每天早上起床後，兩手臂向內抱圓、腋下打開，雙手中指輕輕抵住此穴，配合深呼吸5到10分鐘。

3. 大椎穴 — 「身體的開關，啟動陽氣與免疫力」，位置：低頭時，脖子後面最高的那一節骨頭下方。早晚用熱毛巾敷在大椎處2～3分鐘，可幫助血液循環、減少肩頸僵硬。

4. 茶飲—冰來薑黨

生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆 用水1200c.c.，煮滾10分鐘，分次慢飲。（喝完可再用熱水回沖）

5. 藥膳—薑山薏改

乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1錢，加半斤豬肋排，燉湯。一週一次。

