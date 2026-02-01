一變天關節先痛非迷信 醫揭濕冷傷膝關鍵！日常5招減輕負荷
近日天氣濕冷，不少民眾明顯感覺膝關節僵硬、痠痛加劇，甚至有人形容「天氣一變，關節就先知道」。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，濕冷並非單純心理作用，而是確實會透過多重生理機制，放大原本就存在的關節不適，特別是膝關節退化或曾受傷者，更容易出現疼痛加劇的情況。同時建議保持規律運動，減重也能減少膝關節負荷。
黃軒醫師透過臉書粉專發文說明，膝關節活動仰賴關節滑液的潤滑功能，這種滑液就像機械用油，能降低摩擦、維持關節順暢。然而在低溫環境下，滑液的黏稠度會上升，使關節活動阻力增加，民眾在起床或下樓梯時，常感覺「卡住」、一動就痛，但稍微活動後又略有改善，這正是典型的生理反應，而非錯覺。
此外，黃軒醫師指出，寒冷也會使末梢血管收縮，導致局部血流量下降，關節周邊獲得的氧氣與營養減少，發炎代謝物清除速度變慢，使原本需要修復的組織「凍住不動」，疼痛自然更明顯。至於不少人常說「下雨前關節會痛」，黃軒醫師表示，這與氣壓變化刺激已受損或發炎關節的神經末梢有關，痛覺訊號因此被放大，並非迷信。
針對市面常見的關節保健補充品，黃軒醫師提醒，口服膠原蛋白在進入人體後，會被分解為胺基酸或小分子胜肽，並不會直接送達關節進行修補。部分民眾覺得「有效」，多半與安慰劑效應、整體蛋白質攝取增加，或同時搭配運動、保暖與體重控制等行為有關。黃軒站在醫師立場是「可以吃，但不要期待修復關節」，若連續補充2至3個月仍無明顯改善，停止並不為過。
至於氨基葡萄糖與軟骨素，黃軒醫師透露，有研究顯示其整體效果有限，僅部分輕至中度退化患者可能感受到主觀疼痛略為下降，且個體差異極大，無法取代運動、復健與體重管理。黃軒強調，這類補充品不是騙局，但也絕非答案。
其實真正能改變關節狀況的關鍵，在於日常行為。黃軒醫師建議民眾，適度保暖以維持關節滑液流動、每天進行低強度活動、運動前確實熱身、疼痛時調整強度而非完全停止，以及控制體重以減輕膝關節負荷。研究指出，每減輕1公斤體重，膝關節承受的壓力可減少約4公斤。
最後黃軒醫師呼籲，濕冷天氣不會讓關節突然「報廢」，真正加速惡化的，往往是長期不動、久坐與過度期待補充品。護關節的核心不是吃進什麼，而是每天讓關節持續活動、保持流動，才能維持行走能力與生活品質。
看更多 CTWANT 文章
商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契
嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人
婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭
其他人也在看
去年華表獎上說要息影？ 張譯露面「四連否認」稱停一停只是沉澱生活
去年4月間，憑藉電視劇「三大隊」在華表獎二度稱帝的張譯，在後台受訪時驚吐「需要停下來沉澱一下」，視同暫時息影的決定一度登...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
疑海溫上升延長繁殖時序 小琉球海龜冬季返回產卵
（中央社記者洪學廣高雄31日電）海保署近期發現一隻民國112年首度現蹤且標記過的母龜，去年12月居然再度返回同沙灘產卵。初判全球暖化海溫上升可能影響繁殖時序延長，但單一個案尚不足歸因氣候變遷。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
科大訊飛去年淨利估至少7.85億人民幣 銷售回款總額創新高
大陸AI科企科大訊飛29日公布2025年業績預告顯示，預計全年實現淨利潤人民幣（下同）7.85億元至9.5億元，年增40％至70％，扣非淨利潤2.45億元至3.01億元，年增30％至60％。反映該公司大模型的前期技術與市場投入成效開始顯現。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
宜蘭員山溪洲抽水站動土 116年底前完工
（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）宜蘭縣員山鄉七賢村地勢低窪且緊鄰蘭陽溪，每逢颱風豪雨易發生溪水倒灌淹水。縣政今天舉辦溪洲抽水站動土典禮，預定明年底前完工，盼有效改善淹水問題，提升居民生活安全。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
深耕精神醫療20年 維新醫療慶週年 衛生局長期許落實「以病人為中心
記者徐義雄／台中報導 維新醫療社團法人舉辦「二十週年慶祝活動」，邀請醫…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明華園青年軍回鄉封街公演《王子復仇記》
[NOWnews今日新聞]明華園戲劇總團回鄉公演《王子復仇記》，31日晚間在潮州登場，採封街形式演出，吸引上千名民眾湧入觀戲，現場座無虛席、掌聲不斷。縣長周春米出席表示，歌仔戲魅力歷久不衰，明華園多年...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
民進黨青年培力營賴清德親自授課 許諾給大家更好台灣
民進黨為期二日的「2026春季破浪培力營」今(31)日圓滿落幕，身兼黨主席賴清德總統親自授課，他許諾會給大家一個更好的台灣，政府會繼續打拚讓國家更好，也讓大家的生命有更精彩的人生。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
羅東市場採買抽小家電 年節市集迎新春
（記者卓羽榛宜蘭報導）今年羅東鎮公有市場年貨市集於1月30日上午10時於民生市場熱鬧開幕，在公有市場採買滿三樣可以現場抽小家電等好禮，自備購物袋加碼再送禮物。即日起民生市場外邊設有年貨市集，內部中庭則...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
極端冬季風暴南侵 佛州下探攝氏零度
先看到美國 新一波冷空氣 還是炸彈氣旋威力，最連不太下雪的佛羅里達，可能都會降溫到零度以下** 極度寒冷的天氣正接連侵襲美國，最近的冬季風暴已經奪走至少85條人命，現在各州嚴陣以待，因為又有新一波...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總預算未付委創憲政首例! 賴總統呼籲在野黨以國家為念
政治中心／綜合報導立法院延會期都開完了，結果今年度政府總預算、行政院提出的1.25兆國防特別預算連付委審查都沒有，創下憲政史首例。前一天藍白反而聯手把民眾黨團的國防特別條例付委，總統賴清德喊話"要以民為念，支持總預算及國防特別預算"，國民黨卻說"不是喊個支持國防，就可以要空白授權"，綠營喊話，對自己的版本有信心，就來跟院版一起審、直球對決。新會期將在2/24開議，推估最算順利闖關，最快通過時間可能也落在4、5月了！民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
不想贏韓國！台孕產婦「死亡率高於日韓」婦產科醫學會：3制度需再努力
衛福部自105年6月30日起推動《生產事故救濟條例》，截至113年共核予救濟2308件，救濟金額超過14.5億元；而113年核予救濟260件數反轉下降。不過，相較於日本、韓國，台灣孕產婦的死亡率仍相對高，對此，台灣婦產科醫學會表示，包括用藥、轉診制度和偏鄉醫療資源的缺乏，都是台灣需要再精進的部分。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍色男孩事件 (正式預告) | 電影預告
本片靈感來自六零年代的真實審判事件，由近年備受矚目的跨性別導演飯塚花笑原創企劃，找來跨性別演員中川未悠主演，這也是中川未悠首次演出影劇作品，初次演出就挑大樑飾演女主角，成功演繹出跨性別者在那個保守時代下的美麗與哀愁。導演飯塚花笑坦言，身為一名跨性別者，自己在青少年時期開始探索自我認同時，第一次認識了這起案件，並對現存關於這場審判的法庭紀錄印象深刻，「當我讀著那些出庭者的心聲，我便強烈地感受到，無論如何我都要將這段歷史拍成電影。」儘管歷史紀錄有限，電影當中八成的故事情節也都是虛構的，但劇組仍在史實的基礎下，詳細地研究了當時審判的資料，從週刊雜誌到相關人物的採訪，力求真實地還原當時這群女性在那個時代的生活樣貌。此外，本片也找來實力派人氣演員錦戶亮、山中崇參與演出，共同還原這場當年震撼日本社會的重大審判。本片也繼入選東京影展特選單元之後，上映首日便獲得日本專業電影網站評選為滿意度第一名。 導演飯塚花笑表示，企劃一開始便決心要啟用跨性演員擔任主角，「我認為在那個時代，如果不是跨性別成員，很難真正表達出跨性別者的心聲。為了增強影片的真誠和真實感，這是必要的決定。」因此劇組舉辦了公開徵選會，歷經層層關卡，最終由從未有演出經驗的中川未悠脫穎而出，取得了女主角小幸這個角色。導演飯塚花笑表示，當時在試鏡女主角小幸出庭作證的戲時，深受中川未悠真摯動人的表演感動，「她將自己內心的想法和同為跨性別者的經歷融入台詞中，如果不是她，法庭上那段很長的獨白戲就不會如此觸動人心。」對於此次演出，中川未悠也感性表示，片中許多台詞都讓她相當有共鳴，特別是早已過上平靜生活的小幸，一度對於站出來作證，將自己暴露於大眾視野之下感到猶疑與恐懼的心情，「我非常能體會小幸的心情，我當時接到紀錄片【成為女人】拍攝邀約時的掙扎也跟她一樣，但我最終還是答應了，因為我希望我能成為這個群體的一道光，帶給更多和我一樣的人一些勇氣。」 1960年代，日本經濟快速起飛，政府為了即將到來的東京奧運，更決心大刀闊斧整頓社會風氣，訂立了一條反賣淫法，加強掃黃，嚴格取締街頭性工作者。然而，這條法律只針對女性，讓跨性別工作者有漏洞可鑽，他們被稱之為「藍色男孩」。警察礙於法律無法對付這些「藍色男孩」，轉而向為他們進行變性手術的赤城醫生（山中崇 飾）開刀，將其依「違反優生保護法」的罪名逮捕。為了替赤城醫生辯護，律師狩野（錦戶亮 飾）四處奔走，拜託曾接受赤城醫生手術的「藍色男孩」出庭作證。她們有些人仍在風塵中打滾，有些人卻早已過上平凡踏實的新生活。在法庭上三名證人在一問一答攻防間，從「手術是否合法？」「真正的幸福是什麼？」到「我究竟是誰？」，堅定的身影為全日本帶來一場震撼教育。 上映日期：2026-03-13Yahoo電影戲劇（預告片） ・ 1 天前 ・ 1則留言
波海三國推軍事機動區 提升部隊軍備跨境移動效率
（中央社記者游堯茹維爾紐斯31日專電）愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛等波海3國國防部長30日於塔林簽署「波羅的海軍事機動區」聯合意向宣言，推動建立區域性軍事機動機制，以消除和平時期的行政瓶頸，提升3國及北約（NATO）盟國部隊與裝備跨境移動的效率。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【風象星座運勢】2/1 天秤座財運朋友助、水瓶座獲利出場、雙子座冷漠扼殺感情
水瓶幸運色：抹茶色 天秤幸運色：橡木色 雙子幸運色：西柚色太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
日職》12球團最後完成調薪球員 佐藤輝明成5億男寫隊史最大加薪紀錄
阪神26歲野手佐藤輝明去年球季大豐收，一舉獲得中央聯盟全壘打、打點「雙冠王」，以及三壘手金手套、最佳九人，更獲年度MVP。明天日職就要展開春訓，他在訓練前一天「壓線」，終於跟球團完成合約，新球季包括獎金在內，年薪總額為5億日圓(約1.03億台幣)，寫下隊史最高幅度加薪紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
英歐央行同步決策 基準利率將按兵不動
英國央行（BoE）與歐洲央行（ECB）將於2月5日同步召開最新一次決策會議。綜合路透調查與近期公布的會議紀錄顯示，在通膨趨勢逐步趨穩、經濟數據略有改善的背景下，市場普遍預期兩大央行將於2月會議中維持基準利率不變，短期內不急於調整政策立場。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
市值破億！ 陽明船長涉走私「雙獅地球牌海洛因」恐判死
高雄市 / 綜合報導 陽明海運一艘環明輪，遭海關人員查獲，載有市值破億元的「雙獅地球牌海洛因」。這艘貨輪，25日凌晨從越南出發後，陽明海運就接獲船員通報，因此取消停靠香港，直奔高雄隨即遭登檢，經查涉案的是尤姓船長目前人已經被收押。華視新聞獨家訪問到資深刑警，他表示，雙獅地球牌海洛因磚純質淨重高，如果說成功闖關的話，可獲利上億元，不過一但被抓，就可能面臨無期徒刑或死刑。台中港內，這艘陽明貨運的環明輪靠港停泊，看似正常，不過幾天前竟然載著市值破億的海洛因磚，試圖闖關進高雄港遭到查獲。原來這艘環明輪，25日凌晨，從越南海防港啟程，載著海洛因磚及不明白色粉末，原定28日停靠香港，但陽明海運疑似擔心節外生枝，取消原計畫直奔高雄。29日深夜一停泊海關人員，立刻登檢當場人贓俱獲。從起獲的毒品來看，市值破億元，而經調查幕後指揮運毒任務的，竟然是尤姓船長，針對自家船員，涉嫌走私毒品被查獲，陽明海運發聲明表示，船班靠港前就接獲消息，隨即主動通報海巡署及調查局，並配合調查，目前船舶已經恢復正常營運。台灣高雄地方檢察署襄閱主任檢察官林志祐說：「就相關事實正主動蒐集證據。」根據了解，遭查獲的這批海洛因磚，是雙獅地球牌，純質淨重高，看在專業刑警眼裡，它堪稱毒品界的A5和牛，除此之外，船上疑似還查獲，用油紙袋分裝的散裝海洛因磚及白粉，保存相當完整，這也讓海關人員大吃一驚。刑警說：「運輸販賣死刑。」尤姓船長冒著風險，將毒品走私來台，目前人被收押，而以過往經驗來看，他難逃重判刑責，甚至可能遭判死刑。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日圓貶值及航班增加 入境日本外國人次創新高
（中央社東京31日綜合外電報導）日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，類似出入境管理局）初步估計，2025年全年約4243萬人次進入日本，創下新高。入管廳分析，這跟日圓貶值與國際線航班增加有關。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
青年事務局外牆整修惹議 議員批市府未顧美感
桃園市政府青年事務局行政大樓近期進行外牆整修工程，卻因完工後外觀設計引發爭議。多名市議員指出，該案原為改善外牆磁磚剝落、壁癌與漏水問題，經市議會審議通過預算，分別於今年與明年各編列新台幣900萬元，總經費約1,800萬元，未料施工成果曝光後，卻被質疑未兼顧美感，引發民眾與議員熱議。 民進黨籍市桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國應急管理部長王祥喜傳落馬！ 臨時缺席重要會議引發震盪
中國政壇近期風波不斷。繼中央軍委副主席張又俠傳出落馬消息後，中國應急管理部部長王祥喜29日缺席「中央企業安全生產工作視訊會議」，社群盛傳他已遭帶走調查的傳聞，甚至在開會前才突然消失，會議只得緊急變更。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言