一變天關節先痛非迷信 醫揭濕冷傷膝關鍵！日常5招減輕負荷

近日天氣濕冷，不少民眾明顯感覺膝關節僵硬、痠痛加劇，甚至有人形容「天氣一變，關節就先知道」。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，濕冷並非單純心理作用，而是確實會透過多重生理機制，放大原本就存在的關節不適，特別是膝關節退化或曾受傷者，更容易出現疼痛加劇的情況。同時建議保持規律運動，減重也能減少膝關節負荷。

黃軒醫師透過臉書粉專發文說明，膝關節活動仰賴關節滑液的潤滑功能，這種滑液就像機械用油，能降低摩擦、維持關節順暢。然而在低溫環境下，滑液的黏稠度會上升，使關節活動阻力增加，民眾在起床或下樓梯時，常感覺「卡住」、一動就痛，但稍微活動後又略有改善，這正是典型的生理反應，而非錯覺。

此外，黃軒醫師指出，寒冷也會使末梢血管收縮，導致局部血流量下降，關節周邊獲得的氧氣與營養減少，發炎代謝物清除速度變慢，使原本需要修復的組織「凍住不動」，疼痛自然更明顯。至於不少人常說「下雨前關節會痛」，黃軒醫師表示，這與氣壓變化刺激已受損或發炎關節的神經末梢有關，痛覺訊號因此被放大，並非迷信。

針對市面常見的關節保健補充品，黃軒醫師提醒，口服膠原蛋白在進入人體後，會被分解為胺基酸或小分子胜肽，並不會直接送達關節進行修補。部分民眾覺得「有效」，多半與安慰劑效應、整體蛋白質攝取增加，或同時搭配運動、保暖與體重控制等行為有關。黃軒站在醫師立場是「可以吃，但不要期待修復關節」，若連續補充2至3個月仍無明顯改善，停止並不為過。

至於氨基葡萄糖與軟骨素，黃軒醫師透露，有研究顯示其整體效果有限，僅部分輕至中度退化患者可能感受到主觀疼痛略為下降，且個體差異極大，無法取代運動、復健與體重管理。黃軒強調，這類補充品不是騙局，但也絕非答案。

其實真正能改變關節狀況的關鍵，在於日常行為。黃軒醫師建議民眾，適度保暖以維持關節滑液流動、每天進行低強度活動、運動前確實熱身、疼痛時調整強度而非完全停止，以及控制體重以減輕膝關節負荷。研究指出，每減輕1公斤體重，膝關節承受的壓力可減少約4公斤。

最後黃軒醫師呼籲，濕冷天氣不會讓關節突然「報廢」，真正加速惡化的，往往是長期不動、久坐與過度期待補充品。護關節的核心不是吃進什麼，而是每天讓關節持續活動、保持流動，才能維持行走能力與生活品質。

