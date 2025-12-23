變天！今晚北台恐有大雨 高屏空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（24）天東北季風稍增強，北部、東北部氣溫稍下降，白天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲。

氣溫方面，氣象署預報，今天中部以北、東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，白天北部、東北部及東部高溫22至24度，中南部及東南部高溫26至28度；清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。

離島天氣：澎湖多雲，19至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖晴時多雲，13至17度。

風浪方面，上午起東北風增強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島沿海，以及澎湖、馬祖有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北風可能挾帶境外污染物移入，影響台灣及離島，影響程度視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

