變強了！中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千日 作者驚呆發文祝賀

大陸網紅「堂主lee」堅持一拳超人訓練法1000天。翻攝嗶哩嗶哩@堂主lee



日本知名漫畫《一拳超人》主角埼玉，在故事中奉行每天做100次伏地挺身、100次仰臥起坐與100次深蹲，並長跑10公里的魔鬼訓練，最終成為最強的角色，其高強度的訓練方式，讓許多人一想到就頭皮發麻。想不到中國網紅「堂主lee」居然真的照著埼玉的訓練方式堅持下來，壯舉震驚無數粉絲，就連原作者ONE都在社群上讚嘆「好堅強的意志啊」，重製版漫畫的作家村田雄介也留言表示「1000天太棒了」。

《一拳超人》漫畫主角埼玉為了變得更強，堅持每天做100次伏地挺身、100次仰臥起坐與100次深蹲，並且長跑10公里，雖然最終成功獲得強大的身體素質，卻也讓頭髮全掉光，並說出經典台詞「我禿了，也變強了」。

中國網紅「堂主lee」為了效仿心儀的漫畫主角，2022發下豪語要效法埼玉的訓練方式，並定下堅持1,000天的目標，同時開始在中國影音平台「嗶哩嗶哩」更新影片，分享每天的訓練過程。起初並沒有多少粉絲在意，直到今年6月間，堅持訓練的天數突破970天時，粉絲人數和影片瀏覽量才開始有了起色。

到了今年7月下旬，「堂主lee」的1000天挑戰接近尾聲，其中第999天的點閱率超過390萬、第1000天的點閱率更是高達947萬。為了慶祝完成挑戰，他還將所有項目的訓練量乘以10倍，不但花12小時跑了100公里，還做了個1000次伏地挺身、仰臥起坐及深蹲，令粉絲們感到震驚不已。

堂主lee堅持一拳超人訓練法1000天後，在影片中秀出精實身材。翻攝嗶哩嗶哩@堂主lee

完成挑戰後，堂主lee也在影片中秀出精實身材，展現1,000天的訓練成果，甚至換上一拳超人的英雄服、並將頭髮剃光，成為「禿頭披風俠」。堅持1,000天的壯舉不只震驚網友，還引來原作者ONE在社群平台X上發文恭喜，「聽說中國有人完成了1000天的一拳超人訓練，好堅強的意志啊！恭喜！」，重製版作者村田雄介也在底下留言直呼「1000天太棒了！這需要毅力！恭喜！」。

