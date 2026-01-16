變形金剛「柯博文」主燈降臨台北 新北馬年燈會緊接登場拚人氣

台北市觀傳局今早（16）舉行「2026台北燈節」記者會，北市觀傳局長余祥（右二）與北市產發局長陳俊安（左二）出席啟動儀式。（台北市觀傳局提供）



每年最受大小朋友期待的燈會又來了！2026年雙北燈會即將於農曆新年期間熱鬧登場。去年的台北燈節吸引超過361萬人次參觀，而新北燈會更創下歷年新高，突破490萬參觀人次，顯見燈會魅力十足。台北市觀傳局今天（16日）舉行「2026台北燈節」記者會，現場由觀傳局長余祥聯袂產發局長陳俊安、民政局專委洪進達及多位區長、商圈代表與燈藝師共同揭幕，余祥表示，今年攜手全球知名IP「變形金剛」，高達10公尺「柯博文主燈」將帶來震撼全場的科幻風格，打造前所未見的主題燈組與光影展演。新北市民政局長林耀長則透露，今年馬年燈會將在2月盛大登場，將帶來系列精彩活動，邀請市民朋友們攜家帶眷來賞燈、祈福迎好運。

廣告 廣告

北市產發局長陳俊安受訪時表示，「今年的臺北燈會與以往不同，不僅保留大家熟悉的西門展區，更首度加入花博園區作為新展區。我們希望無論是臺北市民，還是來臺觀光的國內外旅客，都能透過這次燈節，看到臺北更多元、豐富的面貌。今年我們首度攜手全球知名IP變形金剛，為燈節注入新元素。我們相信，這樣的結合不僅能提升活動吸引力，也能進一步帶動中山商圈、大同區周邊夜市，甚至士林夜市的整體人氣與買氣，創造可觀的經濟效益，盼望燈會能為臺北這座城市帶來嶄新的節慶體驗與活力。」

新北燈會自2018年首辦以來，

今年台北燈節首度採用「雙展區、雙IP」策展形式，將在2月25日到3月15日於西門町及花博公園同步登場，每日亮燈時間為下午5點到晚間10點，除IP燈區，還有主題燈區及友好燈區；值得一提的是，位於圓山的花博展區以「變形金剛」為主題，這次合作是「變形金剛」首次於臺灣大型主題燈節進行正式授權燈組設計，極具指標意義！主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博，相信會吸引不少動漫迷前來朝聖！詳情可上活動官網查詢。

此外，新北市民政局透露，「2026新北馬年燈會」預計於2月盛大登場，據了解，新北燈會自2018年起年年創新，去年「靈蛇獻瑞．一起PLAY」更一舉奪下美國「泰坦創新獎」金獎、英國「倫敦設計獎」金獎及德國「柏林設計獎」銀獎等國際殊榮，展現新北燈會結合科技與文化的實力，為新北市贏得國際高度肯定！新北市民政局也預告，將舉行記者會及開幕式，詳情可搜尋「新北民政保平安」，掌握燈會最新亮點、一起感受濃濃年味與繽紛燈海！

新北燈會去年不僅創下逾490萬人次參觀的歷史新高，更帶動近新台幣9.8億元的經濟效益。（新北民政局提供）

更多上報報導

修的不是街、是三代人的記憶！「永和區公所」斥資2400萬活化藝術街、新北行動治理從這出發

新北長照處正式揭牌！啟動105億長照藍圖、助80萬長者安老有望

當市民成為導演「我眼中的臺北味」首獎奪16萬元 公用頻道見證城市創作力