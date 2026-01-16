變形金剛3大經典角色 齊聚臺北燈節

記者古可絜／臺北報導

「2026臺北燈節」將於2月25日至3月15日登場，今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。花博展區攜手全球知名IP《變形金剛TRANSFORMERS》，昨日搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」，將為臺北夜晚注入震撼的科幻能量。

此次為《變形金剛》首次於臺灣大型主題燈節正式授權燈組設計，主題燈組以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，3大經典角色齊聚花博；其中，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗。

此外，備受親子族群期待的小提燈結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計製作，呼應《變形金剛》的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，將於3月1至3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1至2日於各行政區同步發放，發放地點、時間等資訊另行公布。

燈節活動期間為2月25日至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時，除IP主題燈組，還規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。

10公尺高的「柯博文主燈」昨日搶先曝光，將為臺北夜晚注入震撼的科幻能量。（臺北市政府觀傳局提供）