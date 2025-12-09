變得不像自己 失智警訊要注意

石醫師衛教宣導失智症

根據衛福部統計，我國失智人口已突破35萬人，而花蓮縣的失智症確診率更是高居全國之冠。門諾醫院提醒，失智症是漸進式且不可逆的疾病，退化時間也有個別化差異，只要發現親友「與過去的自己不一樣」，就可能是警訊，及早就醫，才能及早介入、延緩退化。



失智症，其實就是「認知障礙症」，門諾醫院精神科醫師石尚軒表示，認知功能補只有記憶力，還包含反應力、語言使用、社交功能、執行功能等，若只以「不記得事情」來判斷，並不準確。

廣告 廣告



因此，石醫師提醒，只要「與過去的自己不一樣」，就可能是警訊。他舉例，「愛因斯坦講不出相對論」，或是資深大廚的料理，突然「比過去少了點味道」，從生活上看來，似乎與常人無異，但就是與過去的自己不同了，就必須要注意。



石尚軒醫師表示，雖然失智症是不可逆的，但臨床上有些患者，因為早期發現、早期介入，延緩退化的速度，保持在初期的輕微症狀，也維持了生活品質、減輕家屬壓力。