變性女搶男人當街野戰！開炫絲襪＋BB霜「護體神裝」 網急喊：上帝啊

國際中心／李紹宏報導

實在有夠狂！據外媒報導，泰國知名度假勝地芭達雅（พัทยา）昨（29）日發生鬥毆事件，一大群外型亮眼的變性女子疑似因為爭奪男公關，因此當街開打，全被錄下。當地民眾說，有變性女宣稱自己「穿了3層絲襪，還塗一大堆BB霜」，所以連皮肉傷都沒有，引發熱議；而且當下變性女互毆時，肢體動作相當幽默，引來700名網友留言，更有網友笑翻狂喊「上帝啊，我不相信這是真的！」

變性女子互拉頭髮，用腳踹人。（圖／翻攝自โซดา เพียว เพียว臉書）

綜合《KHAOSOD》和《芭達雅線上新聞》報導，一段影片在社群媒體上流出，一群「女子」在芭達雅街頭鬥毆，雖然她們穿著亮麗，但憤怒揮拳，且拳拳擊中對方臉上，氣氛相當緊張，且雙方在巷子裡大聲叫喊，因此附近居民和路上司機相當傻眼。此外，也有居民表示，變性女子稱打架時有「穿3層絲襪、塗BB霜」，才免於皮肉傷。

根據當地居民透露，有變性女子打架時有「穿絲襪、塗BB霜」。（示意圖／pexels）

報導指出，經過初步調查，發現雙方皆為跨性別女性，疑似是因為爭奪酒吧男公關，才會發生爭執，進而演變成鬥毆鬧劇。附近居民也希望當地警方能盡速追查涉案人等，並依法處理。

其中一名變性女子「作勢攻擊」的動作相當幽默。（圖／翻攝自โซดา เพียว เพียว臉書）

不過影片事後在網路上快速發酵，許多網友認為這群變性女打架的動作相當有趣，神似動畫片裡的攻擊角色，「太陽之息，第一步」、「我以為我在看野獸片」、「喔我的上帝啊 我不相信！上帝：你要相信」，不過也有人認為，起衝突影響居民作息實在不恰當，「實在太誇張，很丟臉」、「 真的是愚蠢至極」、「如果這是真的，那生命就太廉價了」。

不良行為，請勿模仿！

