變性女生免兵役嗎？跨性別正妹網紅解答了
娛樂中心／楊佩怡報導
台灣正妹網紅、Youtuber「愛里」，擁有雙水汪汪大眼及魔鬼般身材的她，其實是一名跨性別者，致力於倡導LGBTQ平權及社會認同；平時也會在IG發短片分享變性過程，可愛又不做作的個性吸引60多萬粉絲追蹤。近日，就有網友好奇問她「男變女的變性人要服兵役嗎？」，對此愛里也另外PO出影片回應了。
近日有網友詢問愛里變性人是否需要服兵役，對此愛里回應「不用」。（圖／翻攝自IG＠愛里）
網紅愛里在IGp發出影片回答網友最好奇的問題「男變女的變性人要服兵役嗎？」，愛里直接了當的說「不用」，她進一步表示自己是在2017年動變性手術，但在手術前她收到陸軍兵單，於是她就帶著兵單和其他役男一樣去做體檢，但唯一不同的是，她是頂著女生的外貌去體檢，因此在排隊時會有點顯眼。
愛里提到過去在做變性手術前，剛好收到兵單，於是她和其他役男一樣都去做了體檢。（圖／翻攝自IG＠愛里）
愛里提到她當時帶著2份證明，包含「荷爾蒙治療紀錄」和「性別不安精神診斷證明」，體檢的醫師看完這些證明以及她的生活型態之後，「並不會直接給妳判免疫，其實沒這麼簡單，他會另外安排一位，他們軍方的精神科醫師，重新再幫妳全部做一次檢驗，包含精神體檢」，所以其實去兵役體檢，直到拿到最終結果，間隔長達6個月左右，在這期間不會知道自己是免役還是不免役。
愛里指出在做體檢時要帶「荷爾蒙治療紀錄」和「性別不安精神診斷證明」給醫師。（圖／翻攝自IG＠愛里）
影片曝光後，至今吸引了100多萬人朝聖，不少網友表示「這麼美當兵同梯會很開心」、「那……變性成男生要服兵役嗎」、「謝謝愛里講這麼詳細是段很有趣的經歷呢！！」、「目前看到最自然最漂亮的變性人，完全看不出男生的樣子」、「謝謝妳好溫柔的在解釋說明給我們聽，妳好美」。
然而從兵役體檢到拿取最終免役結果，中間過程就間隔了6個月。（圖／翻攝自IG＠愛里）
原文出處：變性女生要不要當兵？跨性別正妹網紅曝「親身經歷」解答了：沒這麼簡單
