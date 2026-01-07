變性女生需要當兵嗎？ 跨性別正妹網紅全說了：沒那麼簡單

娛樂中心／綜合報導

愛里分享變性後是否需要當兵的經歷。（圖／翻攝自IG）

跨性別網紅愛里在2017年遠赴泰國施行變性手術，成為真正的女兒身，然而，在IG上擁有60.2萬粉絲追蹤的愛里，近日透過影片回應網友提問「變性女生需要當兵嗎」的問題，她以自身經歷表示：「不用」。

愛里指出在接受手術以前，早已收到兵單，因此她也跟役男一樣需要去體檢，但有趣的是，愛里頂著女性外貌在排隊等待檢驗時變得「有點顯眼」，愛里透露當時她有提供賀爾蒙治療證明以及GID精神證明等，表示未來她想成為女生。

不過，愛里提到醫生在看完證明以及生活型態後，並不會立刻判定免役，直呼：「沒那麼簡單」，愛里表示會另外安排軍方精神科醫生重新做一次檢驗，但當下結果不會立刻出爐，而需等待約6個月左右，最終愛里才拿到免役資格。

