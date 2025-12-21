變態中國男「公廁硬上日本8旬老翁」 警方深追雙方是否認識

日本近日接連傳出中國籍人士的性犯罪案件。（示意圖，photo-AC）

日本近日接連傳出中國籍人士的性犯罪案件。今年9月初，擁有中、英雙重國籍的42歲男子，因涉嫌在北海道新幹線上猥褻一名10多歲少女被捕；相近時間點，九州大分縣也發生一起性侵案，41歲的中國籍男子，在戶外公廁性侵了一名80多歲無業老翁。

綜合日媒報導，該名擁有雙重國籍的42歲男子，於9月1日下午5點半左右，涉嫌在北海道新幹線自奧津輕今別站開往木古內車站途中，猥褻一名少女。事後車站人員接獲女子投訴，但男子已經離境，直到上週（18日）從成田機場再度入境，才被警方逮捕。不過訊問中男子否認所有指控，警方只能繼續調查。

廣告 廣告

日本近日接連傳出中國籍人士的性犯罪案件。（示意圖，photo-AC）

另一邊，大分縣豐後大野市某間公司任職的41歲楊姓中國籍員工，被控於9月6日約晚間8點，在戶外公廁內性侵一名80多歲的無業老翁。警方介入後，楊男已坦承犯行。目前警方正在調查兩人是否認識，並釐清犯案細節。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

兒子告狀「和叔叔手牽手」洩姦情 人妻摩鐵開房小王遭求償百萬

她為躲雨誤入狼穴遭性侵2次 保全喊「老天都在幫我」還拔保險套

「這輩子沒見過E罩杯」 《和我老公結婚吧》男星私訊小10歲洋妞露骨對話外流