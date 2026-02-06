變態中國！飯店裝針孔偷拍賺錢變日常，「看片發現自己變情色主角」。圖／翻自《新浪網》

先前中國就經常傳出飯店內裝針孔偷拍事件，雖然中國在去年一度宣示掃蕩，但似乎效果不彰，英國BBC追蹤報導發現，飯店內裝攝影機偷拍仍持續存在，並持續在黑網上兜售牟利。

中國遏止飯店偷拍止不住 繼續偷錄上千人受害

報導提到，為了遏止飯店偷拍歪風，去年4月，中國政府推出新規定，要求飯店業者定期檢查是否藏有攝影機，企圖阻止偷拍事件。但BBC追蹤發現，近期仍有數以千計在飯店房間偷拍的影片，被製作成情色內容，在黑網上販賣。

報導指出，BBC調查團隊在過去18個月，發現至少有6個不同的網站和應用程式透過Telegram推廣，聲稱在超過180間飯店房間安裝偷拍鏡頭，這些鏡頭不只拍攝，甚至還有「直播」。BBC根據一般飯店入住率估算，這段期間可能有數以千計的房客被偷拍，但大多數人完全不知情。

調查團隊後來假扮成訂閱者，接觸到一名偷拍片的銷售代理，代號為「AKA」。他們付了每個月450元人民幣（約新台幣2044元）的費用，偽裝成會員，登入後，可以在5個不同的拍攝頻道之間選擇，每個頻道顯示多個飯店房間的畫面。網站也支援看回播，或下載存檔影片。

中國當局雖然在去年要求業者整頓歪風，但似乎效果有限。圖／翻自BBC

愛看偷拍情色片 反看到自己變「主角」

後來BBC團隊鎖定一個偷拍片，並按圖索驥找到偷拍地點就在鄭州的一間飯店，之後他們請來研究員破解，該消息很快在偷拍圈傳開，隨後這個偷拍鏡頭也很快被下架。另外還有一名「苦主」Eric說，他原本是黑網會員，很愛觀看這些影片，但沒想到自己也受到現世報。有天他到黑網看片，意外看到一支片的男女主角，竟然是他自己跟女朋友，原來他和女友前幾個月在深圳飯店，但兩人完全不知道自己被偷拍，直到他在黑網看到自己的「情色片」，這時才驚醒，也對自己過去愛看偷拍片的行為感到後悔。

BBC就估計，僅AKA一人自去年4月以來，至少已賺取16.3萬元人民幣（約新台幣74.4萬元）。而中國國家統計局數據顯示，中國去年的平均年收入為43377元（約新台幣19.8萬元）。不過BBC也說，曾透過Telegram的檢舉機制，通報AKA等人及其管理的群組，在平台上散播偷拍色情內容，但未獲平台回應，也未見任何行動。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



