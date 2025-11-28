變態人資下藥羞辱240女！受害者「當眾失禁」過程曝光…

國際中心／張予柔報導



法國文化部一名人力資源經理內格爾，近日因涉嫌長期對女性求職者下藥和羞辱，而遭到控訴。內格爾在過去九年中，在面試者的飲料中加入非法利尿劑，造成她們急需上廁所，甚至在公共場合小便或尿濕褲子，導致受害者身心受創。警方自2019年起便接獲相關指控，展開調查，案件涉及性侵犯與下藥罪。





內格爾長期對女性求職者的飲料下利尿劑，並詳細記錄下來她們的反應。（圖／翻攝自Ｘ）

內格爾在長達9年的時間中，對240名來面試女子的咖啡或是茶中放利尿劑，導致他們出現頭暈、噁心或是急需上廁所的情況。調查指出，內格爾在電腦中建立了一個名為「P實驗」的表單，詳細記錄每名受害者的利尿劑劑量、日期及反應。一名受害者向媒體描述，她在參加面試時，喝下內格爾提供的咖啡後感到手顫、額頭冒汗、臉色發紅，迫不得已躲到角落解決生理需求，內格爾卻走過來用外套為她遮掩，使她覺得很奇怪。另名受害者則表示，當她想上廁所時，內格爾不允許，還一直盯著她看，導致她不得不在附近咖啡廳內尷尬尿濕褲子，甚至有人因憋尿差點昏倒。

此案件拖了六年才進入審理，律師直言對受害者而言等同二次傷害。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

此案造成受害者嚴重心理創傷，許多人被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）。代表受害者的律師貝里奧特指出，內格爾的行為表面上似乎是性幻想，但實際上是透過羞辱和控制來達到支配女性身體權力，且案件拖了六年才進入審理，對受害者而言等同二次傷害。





