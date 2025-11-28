變態人資「面試對240女下藥」 爽看受害者當眾尿出來

國際中心／倪譽瑋報導

法國有位人資經理，在多達240名女面試者的飲料中加利尿劑，接著看對方尿褲子。（圖／翻攝自pexels）

多年前法國文化部一位人資經理，滿足於惡整、支配前來面試的女性，他在對方飲料中下藥，並脅迫她們不准去上廁所，多名女性因此尿褲子，部分因為憋尿差點昏倒；而男子還用電腦記錄下每個受害者的反應。拖了6年，近日案件才展開審理，多名受害者控訴他是「變態」、「意圖支配女性身體」，因此患上心理創傷者不計其數。

法國前官員涉對女面試者下藥 多達240人受害

綜合《衛報》等外媒報導，曾在法國文化部擔任人資經理的男子內格爾（Christian Nègre），涉嫌運用職務之便對240名女面試者下藥，在長達9年的時間中，內格爾於面試時在咖啡、茶中摻入強效利尿劑讓對方喝下，這些受害女性無法控制膀胱，最後在公共場合尿褲子。

案件在2018年曝光，內格爾面臨性侵與下藥等指控，最終在2019年被免除公務員職務。警方展開調查，更在他的電腦中找到一個名為「P實驗」的文件，其中記錄著使用利尿劑的劑量、日期、受害者反應。雖然證據眾多，但案件拖了6年才開庭審理，漫長的等待讓受害者們痛苦萬分。

回憶尿失禁痛苦經歷 受害者控訴害心理創傷

一名受害者告訴當地媒體，她在2015年時前往巴黎面試，內格爾給她一杯咖啡，面試成功後，內格爾提議一起到花園散步，期間利尿劑發揮作用，她手顫抖、整張臉脹紅，最後憋不住只好在花園中尿尿，內格爾還走過來說要用外套「保護」她。

另一名受害者表示，在面試期間內格爾頻繁問她「是否需要小便」但又不讓她去，後來衝去附近一間咖啡廳找廁所，結果尿濕褲子；也有人是直接憋尿憋到底，痛苦到快昏倒。代表受害者的女律師控訴，內格爾的行為表面上是性幻想，實際上是透過羞辱與控制來支配受害女性的身體，許多人因此被診斷出創傷後壓力症候群（PTSD）。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

