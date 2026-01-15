變態哥哥對妹妹逞慾！爸爸進房撞見「兄妹下面全脫光」衝墾丁派出所報案

記者陳弘逸／屏東報導

18歲的哥哥試圖對未滿14歲的妹妹逞慾，被爸爸撞見，當場制止並報警。（示意圖／PIXABAY）

屏東縣恆春鎮剛滿18歲的男子大壯（化名）2年前，到未滿14歲的妹妹小花（化名）的房間內，脫去褲子試圖對她逞慾，被爸爸撞見當場制止，隨後報警提告；審理期間，大壯都認罪，也獲得妹妹原諒，因此，法院判哥哥緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應接受6場法治教育課程，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）2024年12月15日上午，見到未滿14歲的妹妹小花（化名）在房間裡玩手機，突獸性大發，脫去褲子試圖對她強制性交，對方奮力抵抗，所幸，爸爸及時出面制止，才未得逞。

事後，小花爸爸到恆春警分局墾丁派出所報案，將兒子依法送辦。偵審期間，大壯都坦承犯行，妹妹也願意原諒哥哥，希望法院給被告一個機會。

法官認為，大壯案發時剛滿18歲，明知妹妹未滿14歲，性自主意識尚未發展完畢，竟試圖強制性交未遂，考量他認罪，獲得原諒也無前科；法院審理後，將他依對未滿十四歲之女子犯強制性交未遂罪，判處1年10個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應接受6場法治教育課程，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

