變態官員飲料下藥！逼女求職者「當面小便、尿褲子」 作案手法曝光

恐怖！法國一名高級政府官員涉嫌在面試求職者的期間，在200多名女性的飲料中加入強效利尿劑，讓她們的膀胱失去控制，被迫在公共場合小便，或是尿褲子，案件在2018年曝光，涉事的官員在2019年被免去職務，案件於今年開庭。受害者表示，漫長的等待正義的過程讓她們感到憤怒和疲憊。

綜合外媒報導，曾在法國文化部擔任高級職務的內格爾（Christian Nègre）涉嫌在面試的時候在咖啡、茶中摻入強效利尿劑讓求職者喝下，導致求職者被迫在公共場合小便或是尿褲子。

其中一名受害者行銷專家德萊澤納（Sylvie Delezenne）表示，她在2015年時前往巴黎面試，當時她被以為自己即將獲得夢寐以求的工作，但卻被內格爾押著在杜樂麗花園四處走動，期間她不斷懇求上廁所卻遭拒絕，最後她只好蹲在花園隧道旁小便，內格爾則用外套「保護」她。

另外一名受害者沃斯（Anaïs de Vos）回憶，面試時內格爾曾莫名其妙地詢問她「是否需要小便」，然後拒絕她去洗手間。後來，沃斯打算去咖啡廳上廁所，卻在爬樓梯時尿濕褲子。第三位女性則表示，她在面試中多次被拒絕使用洗手間，長期憋尿讓她感到幾乎要暈倒。

這些指控在2018年曝光，起初是一名同事舉報內格爾試圖偷拍一名官員的腿部照片，警方隨後發現他會在求職者的飲料裡下藥。內格爾在2019年被免除公務員職務，此案拖了6年才開庭審理。

許多受害者表示，等待正義的漫長過程讓她們感到憤怒和疲憊，其中一名受害者德萊澤納被診斷出創傷後壓力症候群，她多年來不斷自責甚至害怕面試工作。另外，代表受害者的律師透露，內格爾的行為表面上是性幻想，實際上是通過羞辱、控制來對女性身體進行權力支配。

