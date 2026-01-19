變態汽修老闆！灌醉好友性侵還痛毆 辯：她摔倒

汽修男性侵好友。（示意圖／翻攝自pexels）





台南市一名已婚的汽修店老闆阿輝（化名）與女性友人小花（化名）原為好友，阿輝卻趁小花酒醉對她性侵，還將她褲子扯破，如今阿輝判決曝光。

根據判決書，阿輝與小花於2022年12月間相約領取年曆，兩人隨後在小花住處2樓飲酒，期間阿輝不斷勸酒，見小花意識模糊、無力反抗之際，竟強行脫去其衣物並要求發生性行為。

小花因酒醉意識斷續，僅依稀記得遭對方抓住頭部毆打、拖行，並被強行撕扯下半身衣物。直到清醒後，小花發現自己身處3樓，褲子已被扯破，嚇得她抓起破損衣物逃至2樓陽台，向附近友人求救。

事後小花在友人陪同下，小花先至安全處躲避並前往醫院驗傷。由於當下驚魂未定，小花甚至未察覺自己衣衫不整，直到事後返回案發地，才驚覺連內褲都未穿著。

私密處沾滿DNA 證據確鑿

根據驗傷報告，驗傷報告顯示小花身上有多處傷痕，且私密處深處驗出阿輝的DNA，身上的衣物、褲子也有多處磨損，也與小花所述的遭遇相符。

審理期間，阿輝辯稱絕無施暴，小花身上的傷是自己打的以及摔倒造成，亦未發生性行為。

不過阿輝無法解釋小花身上DNA來源，加上案發後小花曾傳訊質問，雙方互動出現明顯異狀。台南地院法官審酌相關事證，認定阿輝罪證明確，依強制性交罪判刑5年。

