變態男假冒靈媒性侵女信徒！逼「射一輩子」下場出爐

（記者洪承恩／綜合報導）新北市一名柯姓男子假冒「太乙救苦天尊」靈媒，自稱能通靈替人處理家中無形問題，取得被害女子小花（化名）信任後竟趁機性侵。法院審理後認定他利用宗教話術威脅、壓迫被害人性自主權，犯後仍否認犯行、態度惡劣，依強制性交罪判8年徒刑，可上訴。

根據判決書內容，整起事件起於去年3月，小花因擔心家中神龕是否有主神，在社團發文詢問。柯男看準機會留言自稱通靈，還說自己是「太乙救苦天尊的隱藏版靈媒」，能替人查靈、開課修行。他更誆稱小花家裡的家神早已離開，只剩地基主與「愛吃肉的靈體」，並傳訊要求她聽經、唸經，藉此加深信任感。

示意圖／男子假借「太乙救苦天尊」的名義誆騙女信徒，並且性侵得逞。（擷取自免費圖庫Pixabay）

之後短短幾日，柯男持續以「妳家裡有男生的鬼」、「妳身上有靈體控制」、「不修行會入魔跳乩」等語恐嚇，小花越聽越害怕，以為自己真的會出事，甚至擔心家人會遭遇困難，因此急著向柯男尋求「修行」協助，完全落入其操控。

去年4月15日，柯男突然翻臉，嫌小花問太多問題揚言要封鎖，還說「辦的是陰間的事不好惹」。小花被嚇壞，為安撫對方情緒，只答應願意幫忙口交。隔天兩人見面後，柯男原本想在公園性行為不成，便將她帶到摩鐵，一進房就命小花脫衣，還用手指與情趣用品挑逗，最後在小花驚慌反抗、明確喊痛與阻止的情況下強行插入，並且還要求「那要射一輩子」。

小花指出，過程中她因疼痛尖叫、用手推拒，但柯男體型壯碩難以抵抗，甚至還聽到對方說出「看妳越痛苦我越興奮」。事後柯男情緒再度失控，不僅辱罵、否定她加入修行，還要求她配合串供、滅證。小花這才驚覺被騙，憤而報警。

柯男全程否認犯案，聲稱過程都是小花自願，且性行為、錄影、使用情趣用品都有事先說好。但法院調查後認定，他根本沒有任何宗教背景，卻反覆自稱通靈、能開課授道，藉宗教壓力控制被害人，更在偵查期間要求串供、調解時只提出象徵性賠償3600元，毫無悔意。最終依強制性交罪判處8年徒刑。

