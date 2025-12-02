變態男火烤、水燙虐殺5貓 5罪遭判刑上訴駁回

台北一名男子虐殺5隻貓咪遭同居女友揭發，事後遭依涉犯動保法送辦，一審遭法院分別依犯下5案判刑1年9月至1年11月，上訴二審遭高院駁回。

高等法院。（圖／資料畫面）

判決指出，有多項前科的趙姓男子2023年5月間在網路上認識莊姓女子，雙方持續連繫直到11月相約在台北見面，沒幾天後就開始交往並同居，趙男要求莊女向動保與各領養社團幫忙領養貓咪，未料趙男竟用火烤及澆淋滾燙沸水虐殺5隻貓咪。

莊姓女友揭發趙男惡行向警方報案，趙男遭依違反動保法遭送辦，後由台北地檢署起訴並具體求刑9年2個月徒刑；一審台北地院審理時趙男竟辯稱因為燒螞蟻洞才會不慎燒到貓咪，還否認要求當時的莊姓女友認養貓，最後遭法官依涉犯5罪分別判刑3個1年10月、1個1年9月、1個1年11月徒刑。

檢方及趙男均上訴二審，高等法院今（2）日駁回維持一審判決，趙男不得再上訴，僅檢方能再上訴。

