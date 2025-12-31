變態男警郭昇翰不只偷拍女同事、洽公民眾 網購創意私房少女性影像再遭法辦

前員警郭昇翰因持有兒少性影像遭起訴。翻攝畫面

北市前員警郭昇翰在派出所任職期間，在女廁裝設針孔偷拍同事、民眾如廁，受害人數高達60人，針對偷拍部分，台北地方法院今年6月一審判他12年有期徒刑，另依《個資法》判1年2月，檢方另還查出他涉嫌加入創意私房，持有購買多部未成年少女性影像，受害者高達10餘人，31日依《兒少性剝削防治條例》起訴郭昇翰。

檢警2024年清查萬惡偷拍論壇「創意私房」時，發現郭昇翰不僅是該論壇的會員之一，平時會從網站或其餘管道下載多部未成年少女的性影像，受害者多達10餘人，有些少女是被騙自拍、有些是遭男友外流，有些則是如廁被偷拍，郭男到案後不否認犯行，北檢31日偵結，再依《兒少性剝削防治條例》起訴。此外，郭昇翰還會上傳自己偷拍的檔案，拍攝地點包括自己服務的分局派出所，還有其他商家廁所等地，偷拍對象除了女同事，還有來派出所洽公、借廁所的女性民眾。

廣告 廣告

據了解，郭昇翰2016年開始在台北市警局某分局轄下派出所任職，工作認真負責備受肯定，但他從2022年開始在派出所廁所內裝設密錄器，偷拍女警、精神疾患以及來借廁所的路人。除此之外，他平常還會密切關注女警動態，若有人要到2樓廁所如廁，他便會尾隨其後，拿出手機在隔板偷拍。

更噁的是，郭昇翰還會偷拍來派出所洽公的女性民眾，若對方領口寬鬆就會拿出手機捕捉內衣胸部等隱私部位。

台北地檢署針對偷拍部分，偵結後依《刑法》公務員假借職務上之機會妨害祕密、《個資法》、《兒少性剝削防制條例》等罪起訴，建請加重量刑；台北地院今年6月25日依《兒少性剝削防治條例》、《妨害性隱私及不實影像》等罪，判他12年徒刑，另依《個資法》判他1年2月，可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

三中案二審出爐！馬英九仍安全下庄 蔡正元侵占逾2億成唯一有罪者

纏訟7年！國民黨「三中案」二審宣判 馬英九維持無罪

牙齦不明腫脹、吞嚥困難超過兩週不能拖！可能是口腔癌徵兆