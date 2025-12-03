變態街友隨機攻擊女大生！身分遭挖出「曾性騷遭逮16次」

變態街友隨機攻擊女大生，過去曾性騷遭逮16次。圖／翻攝自《每日郵報》

美國紐約近日發生一起隨機攻擊事件，一名20歲的紐約大學女大生路易斯（Amelia Lewis）在曼哈頓街頭遭陌生男子從背後猛力掌摑，接著被扯住頭髮、拖倒在地，嫌犯隨後逃離現場。警方追查發現，嫌犯為45歲街友里佐（James Rizzo），過去曾因性虐待、強制猥褻等罪名遭逮捕16次，今年9月才剛從州立監獄獲釋，再度犯案引發當地居民不安。

根據英國《每日郵報》報導，事件發生於1日上午。路易斯當時戴著耳機行走在曼哈頓街頭，毫無預警地遭男子從背後襲擊並摔倒在地。相關監視與目擊影片由SiriusXM主持人梅根·凱利（Megan Kelly）分享後迅速引起關注，協助警方成功逮捕嫌犯。

路易斯在事後透過社群平台表示，校方人員認為嫌犯可能是連環攻擊者，過去曾多次在校園周邊對年輕女性施暴。目前警方正調查里佐是否涉及更多類似案件。

路易斯在X平台上回憶攻擊瞬間，表示周遭路人「全被嚇呆」，並強調身為紐約大學學生，「不應該害怕在早晨走去上課」。

路易斯慘遭街友襲擊。圖／翻攝自《每日郵報》

紐約大學發言人貝克曼（John Beckman）表示，校方對嫌犯落網感到欣慰，已為受害學生提供支援，校園安全部門也正全力配合警方調查。

事實上，里佐的犯罪紀錄極為龐大，因性犯罪被捕超過16次，1997年還曾面臨謀殺指控。

最近一次重大案件則是2023年12月，他在曼哈頓街頭對一名女子伸手性騷，甚至抓住對方的胸部，挑釁說道「還想要更多嗎」，後來因持續性虐待罪遭判刑兩年，今年9月才出獄。

如今里佐再度犯案，遭警方依持續性性虐待、強行觸摸與襲擊等罪名正式起訴。案件曝光後，引發外界對紐約刑事司法制度與社區治安的廣泛討論，不少評論呼籲政府加強校園與周邊區域的安全管理，以防止同類事件再度發生。

