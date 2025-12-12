變態！「偽娘」溜進女溫泉池 她們泡湯被看光光…溫泉旅館：很難防範

男子自稱「偽娘」，溜進女溫泉池到處偷看。示意圖／Pakutaso

一名台灣女子參加旅行社的旅行團到日本旅遊，日前入住一間當地有名的溫泉旅館，但在泡湯時竟在女性專用的湯池發現一名年輕的日本男子闖入，男子自稱是「偽娘」，後來也被警方逮捕，但溫泉業者坦言，無法一一檢查每一位客人，真的很難防範。

遇到這起事件的女子在Threads上發文，說9日入住琴參閣溫泉飯店，覺得這間旅館不錯，吃、住都很好，直到當天晚上9點多，女湯竟然遭一名自稱是偽娘留著到肩膀短髮的日本年輕男子闖入，但實際是到處亂看的色狼！

原PO指控這名男子一直變換洗澡跟泡湯的位置，還帶著黑框眼鏡到處看，自己還和對方一起泡了露天浴池，還有對到眼，事後想起來超級不舒服。「我一開始以為他只是長得比較中性的女生，直到其他團女團員跟我們團團員在討論他沒有胸部，加上走路一直拿毛巾遮下體，感覺人怪怪的，後來去跟工作人員反應，抓到犯人，真的是一位男生」。

旅館當場就報警了，後來原PO聽說這名偽娘做筆錄做到凌晨2點，旅館經理則是口頭上向眾多裸體被看光光的女性們道歉，並解釋說旅館不能檢查每一位客人，真的很難防範。原PO說，後來旅行社告知日本警方只是對犯人「口頭嚴重警告」，這代表在日本亂闖女湯偷窺不構成犯罪！

原PO提醒大家，「去泡湯的時候注意有沒有可疑人士，因為飯店人員只能說這無法百分之百防範喔！我們只能自己當柯南，但我跟其他在場的女生都已經被看光了」。

網友看後紛紛留言回應「這就是我對免術換證的最大疑慮，一旦開放，甚至連趕他走的理由都沒有」、「之前新宿本來有個大樓，也是把一個樓層的廁所改成性別認知友善廁所，結果裡面全都是等著女生進去搭訕的男人，炎上了一陣子才取消了」、「謝謝妳的分享，以後要去洗溫泉要小心了」、「希望妳別因這件事情留下心理上太大陰影」、「超級噁心耶」、「遇到這種色狼變態，任何溫泉旅館都很難防範」。



