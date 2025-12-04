變態！性侵鄰居不舉改用手亂摳 基隆惡男強制性交起訴

基隆市余姓男子被控性侵鄰居時不舉，改以手指亂摳對方下體得逞，被基隆地檢署依涉犯強制性交罪起訴。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市余姓男子被控趁鄰居小美(化名)到他住處討論建廟事宜時，將小美強抱進入臥室欲性侵，因小美奮力反抗後不舉，改以手指亂摳小美下體得逞。基隆地檢署今(4日)偵結，將余男依涉犯強制性交罪起訴。

小美指控，她去年5月間，到余男家中討論建廟收據該如何收取時，余突然將她一把抱進臥房內，並將房門反鎖，趴在她身上意圖性侵，經她奮力反抗、抵死不從，余男因無法勃起，竟改以手指亂摳她下體得逞。

小美哭訴，她遭性侵後，趕緊穿上衣服跑回家才發現身上7500元現金不見，不敢跟家人說，只好向鄰居訴苦。

警方獲報、找來年約50歲余男到案，余雖否認犯行，但小美指證歷歷，檢方認定余男涉犯強制性交罪，但余被控偷竊小美7500元現金部分，檢方以證據不足、處分余男不起訴。

