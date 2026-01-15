變換車道未打方向燈 警攔查逮通緝犯槓上開花起獲槍毒

cnews204260115a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊警分局光華派出所員警，昨（14）日深夜執行攔查勤務時，發現1輛租賃自小客車，在新莊區四維路一帶，涉嫌變換車道未依規定使用方向燈。新莊警分局表示，員警攔停查證過程，發現23歲黃姓男駕駛，為台中地檢署發布的詐欺通緝犯。搜索時又在黃男身上及車內，查獲多項毒品，包括卡西酮、安非他命、K他命等。員警持續追查，今日凌晨又在新莊區1處停車場內，在黃男的機車內，查獲改造手槍1把、彈匣1個及9毫米子彈20顆。

新莊警分局表示，新北市政府昨日上午召開市政會議，市警局長方仰寧指出，依托咪酯等新興毒品濫用情形嚴重，毒品危害已進入校園，施用年齡層下降，同儕間模仿學習，對青少年安全構成威脅。他還提及民國113年7月及9月，市警局三重警分局警員與土城警分局派出所所長等，先後被毒駕衝撞殉職，凸顯新興毒品濫用及毒駕，對第一線執法人員與公共安全的高度風險。

新莊警分局表示，將全力呼應市長、局長等指示，持續加強線上盤查與路檢攔查力道，配合毒品唾液快篩新制落實執行，以提高查緝毒駕及毒品犯罪效率。昨天除當場查獲詐欺通緝犯外，並查扣多項毒品。另外黃姓男駕駛部分，經唾液快篩呈K他命、安非他命陽性反應，員警已依規定扣車告發並採集尿液送驗。

警方表示，全案訊後，依毒品危害防制條例、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦；另外詐欺通緝部分，將解送台中地檢署歸案。也強調，面對新興毒品滲透及毒駕風險，將持續強化攔查、緝毒與肅槍作為，對毒駕、槍械及毒品犯罪採取零容忍，也會確保春節及年節活動期間治安平穩，維護市民生命財產安全。

照片來源：新北市警方提供

